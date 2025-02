Un torchio mastodontico, un’eredità enorme

In via Valerio è nato un nuovo spazio dedicato all’arte: una stamperia-laboratorio, con tanto di torchi colossali, che porterà avanti in un colpo solo tre preziose tradizioni. Quella dell’insegnamento artistico, quella della scuola grafica urbinate e quella della azienda 2RC, una tra le più prestigiose stamperie d’arte, che ha stampato per i maggiori artisti mondiali.

La ciliegina sulla torta, se così si può definire un enorme torchio di qualche tonnellata, è stata portata in via Valerio nei giorni scorsi, con un braccio elevatore, tra gli sguardi incuriositi dei passanti. Si tratta di un grande torchio calcografico progettato nel 1970 da Valter Rossi, fondatore della 2RC, e da lui donato alla Città di Urbino nell’ambito di un progetto più ampio, che ha preso avvio alcuni anni fa, per tramite di Giuseppe Balduini, ex gallerista: "Comune, Accademia di Belle Arti e 2RC – spiega Balduini – stanno sviluppando un piano che vede come primo frutto la costituzione proprio di questo bellissimo laboratorio. L’Accademia, grazie alla collaborazione del direttore Luca Cesari, se ne prenderà cura e gli darà una seconda vita; il Comune dal canto suo ha messo a disposizione non solo il macchinario donato da Rossi, ma anche due locali in via Valerio, proprio di fronte a palazzo Odasi, dove già vi è l’Accademia, spazi che un tempo erano archivio comunale e che grazie a dei fondi dell’Accademia stessa sono stati completamente rinnovati, arredati e trasformati in un bel laboratorio d’arte".

Mancano ancora alcune attrezzature che dovranno giungere dai magazzini comunali ma intanto una pressa e soprattutto il torchio ci sono. Prosegue Balduini: "La mastodontica macchina, battezzata da Rossi “Alessandro Magno“, grazie alla generosità sua e della figlia Simona, sarà finalmente usata da nuove generazioni di artisti, che potranno confrontarsi con gli strumenti utilizzati dai grandi nomi internazionali che collaboravano con la 2RC. Parliamo di Fontana, Burri, Pomodoro, Sutherland, Bacon, Cucchi, solo per citarne alcuni. È per me un grande orgoglio essere stato il tramite per un legame, quello tra la 2RC e Urbino, che si sta finalmente concretizzando. Ora la stamperia-laboratorio, in seno all’Accademia, ma un domani potrebbe essere ancora di più: un museo che esponga una selezione delle migliori stampe che Rossi ha nel suo enorme archivio, assieme ad alcuni strumenti e macchinari, nonché le matrici firmate dai più grandi maestri del Novecento e di inizio Duemila. La collaborazione è ormai in piedi da qualche anno, partita con un’esposizione di Pomodoro nel 2018 nella neonata Galleria civica Albani, in via Mazzini, ora proseguita con questo nuovo laboratorio e speriamo in futuro possa concludersi nei locali della Data con un imponente museo della grafica".

Giovanni Volponi