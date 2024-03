Un tour gastronomico nel nome di Rossini

Un tour gastronomico di quindici tappe ospitate in ristoranti, cantine e luoghi culturali per rendere onore a Rossini, gran cultore della tavola. La nuova edizione speciale di “Enoturismo Marche: dalla Vigna alla tavola“, iniziativa finanziata dalla Regione Marche-Assessorato all’Agricoltura, quest’anno sarà arricchita dalla prima edizione del Grof, acronimo di Gioachino Rossini opera food e si terrà non solo a Pesaro, ma in tutta la provincia. La star dell’evento saranno i maccheroni alla Rossini ripieni di tartufo, assieme ad altri piatti in cui i cuochi, pensando a Rossini, valorizzeranno i prodotti tipici dell’entroterra. Alcune cantine dell’entroterra ospiteranno degustazioni meditate a tema, inaugurando una sezione speciale dedicata ai vini con assonanze rossiniane, ovvero quelli che ricordano per qualità organolettiche e caratteristiche i vini preferiti da Rossini: "Sarà un viaggio – spiega l’assessore regionale all’agricoltura Antonini – alla scoperta dei sapori autentici della tradizione marchigiana sulle orme del Maestro e gran gourmet. Il progetto rientra tra le azioni messe in campo dalla Regione Marche per promuovere lo sviluppo del settore enoturistico regionale. L’obiettivo è quello di sostenere la realizzazione di eventi ed iniziative per la promozione dei vini Docg, Doc e Igt marchigiani e delle birre artigianali ed agricole e per la valorizzazione di prodotti alimentari di qualità. Dall’8 marzo a fine giugno, quindici incontri enogastronomici per scoprire le Marche della tradizione nella provincia di Pesaro e Urbino attraverso i sapori autentici e genuini delle tipicità locali. Un’edizione speciale poiché oltre a offrire una connessione virtuosa tra i produttori, gli esercenti e i consumatori, apre una finestra su Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024 attraverso Rossini gran gourmet. In questa tappa gustosissima il focus sarà sui vini marchigiani in particolar modo, per il progetto in questione su quelle etichette che hanno assonanze rossiniane, evidenziando come nelle Marche ci siano vini eleganti che, per caratteristiche organolettiche, possono ricordare i vini francesi".

Tutti gli eventi saranno guidati dal sommelier e “Rossinologo“ Otello Renzi. Si parte dal ristorante AlMare (Fano-8 marzo) e si prosegue con Il Galeone (Fano-13 marzo), Lo Scudiero (Pesaro -20 marzo), Dalla Vecchia Zia Ada (Fano-4 aprile); Il Giardino Dei Sapori (Fano-11 aprile), Gibas (Pesaro-18 aprile), Ponente (Urbino-8 maggio). Tra le cantine: Collina delle Fate (Fossombrone-23 maggio), Crespaia (Fano-26 maggio), Mariotti (Colli al Metauro-6 giugno); Di Sante (Fano-21 giugno). Altri 4 incontri speciali si terranno a Pesaro nella casa natale di Rossini in via Rossini 34 a Pesaro, anche in questo caso valorizzando l’entroterra.

Andrea Angelini