"Un tranquillo week-end di poesia". Ecco il Festival con i pensieri belli

"Un tranquillo week-end di poesia" è quello che si vivrà a Casa Bucci (Strada della Romagna 143 Cattabrighe) oggi e domani nell’ambito del Festival PesaroPoesia25. Il Festival, un progetto di Società dell’Uso, con il contributo del Comune di Pesaro e in collaborazione con Le Voci dei Libri, Bertoni Editore e Libreria Il Catalogo, è stato accolto dal pubblico con entusiasmo come dichiara la curatrice e padrona di casa Viviana Bucci.

"Siamo molto contenti che questo format innovativo stia funzionando così bene, tanto che stiamo già pensando alla prossima edizione. Il festival è perfettamente coerente con gli spazi di Casa Bucci, da sempre luogo di intreccio fra le arti".

"Ora – continua Bucci – ci aspetta un “tranquillo week end di poesia“, una due giorni con sette eventi, una lunga maratona poetica che prevede anche, in perfetto “Bucci Style“, un pranzo collettivo con la gluppa (ovviamente si mangerà nei piatti di Franco Bucci). Si inizia oggi alle 18 con “Il cielo è di tutti“. La poesia per bambini raccontata ai e dai bambini, a cura di Le Voci dei Libri; leggono Le Piccole Voci dei Libri. Alle ore 21 “Mancano Giulia e le altre donne“, La poesia furiosa di Alessandra Carnaroli. Reading dell’autrice con riflessioni arrabbiate sulla violenza di genere e sulla violenza in genere. Domani si inizia alle 11 con “Poeti alla Scala“ a cura di Antonella Lucchi. Reading non stop delle voci poetiche più vibranti di Bertoni Editore con Bruno Mohorovich, coordinatore di Poesiaedizioni, e Simona Volpe, curatrice della Collana “Poesia Mundi“. Alle ore 13 pranzo poetico collettivo. Dalle 15 “Palco libero in libera poesia“. Il palco di Casa Bucci sarà a disposizione per lettori, poeti e chiunque voglia esprimersi. A seguire, in collaborazione con AIAS Pesaro, ci saranno i “Pensieri sciolti di Elvis Presenzini“ (ore 16.30), scrittore sensibile che tocca l’anima, parlando di sé e della sua quotidianità, e “Inedita“ (ore 17.30), a cura di Lucia Ferrati, reading dedicato ai versi nuovi e in-auditi di Lella De Marchi e Stefano Sanchini. Alla chitarra Valerio Scrignoli.

La giornata si chiude alle 21.30 con “Sono solo canzonette?“ Un concerto che fa risuonare, in chiave jazz, le più belle parole della musica italiana di fine Novecento. Protagonisti Connie Valentini, voce, e Valerio Scrignoli, chitarra e arrangiamenti. Consigliata la prenotazione a tutti gli eventi; whatsapp 376 2829 939.

Ingresso con libera donazione.

ma. ri. to.