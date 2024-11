Un trio per omaggiare il genio di Rossini

E’ l’ultimo appuntamento del Rossini Opera Festival per il 2024 e il primo dopo la morte del suo fondatore Gianfranco Mariotti. Questa sera (alle 19 al Teatro Rossini), è in programma Tre strumenti per Rossini, concerto di rarità che avrà come protagonista il trio composto da Paola Perrucci (arpa), Elisa Bognetti (corno naturale) e Carlo Mazzoli (pianoforte). Ieri la presentazione alla stampa che è stata anche per il vicesindaco Daniele Vimini l’occasione per rivolgere un ricordo al presidente onorario recentemente morto e per dire che quella di stasera sarà anche la prima occasione per rivolgergli un ideale abbraccio collettivo. Di rarità delle partiture in programma ha parlato anche il Sovrintendente Ernesto Palacio che ha accolto con piacere la proposta artistica di Paola Perrucci "che ho deciso di omaggiare Rossini in quanto musicista e pesarese con partiture rare perifrasi per arpa corno naturale e fortepiano in una serata speciale strettamente legata all’attività di riscoperta musicale svolta dal Rossini Opera Festival". Si è parlato di doppia rarità non solo per la scelta delle partiture ma anche degli strumenti d’epoca. In parte del concerto la Perrucci suonerà una prestigiosa arpa restaurata dell’800 e la Bognetti invece un rarissimo corno naturale, antenato del corno moderno a cilindri.

Su questo concerto e sugli spartiti scelti c’è tutta la cifra del dirompente genio musicale di Rossini che spinse quasi tutti i compositori suoi contemporanei a trascrivere le arie delle sue opere per formazioni cameristiche o per strumento solo: le parafrasi per l’arpa, in duo con il corno naturale o con il pianoforte, eseguite con strumenti d’epoca, rappresentano fino ad oggi un settore ancora inesplorato.

Info: 0721 387621

Claudio Salvi