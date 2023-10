Un tuffo nel periodo del Tardoantico. Ecco cosa cambiò

Stavamo trattando quel periodo magico tra l’età romana e il Medioevo chiamato Tardoantico (dal IV al VI secolo d.C.). Lo definisco "magico" poiché è ricco di processi di trasformazione e lo studio di quei processi è il mio mestiere. Le cave cessano l’attività di estrazione della pietra, le fornaci non cuociono più i mattoni come un tempo, cosicché l’arte dell’ingegno si diffonde tra la popolazione. Prende piede il medievalissimo principio della "massima resa, minima spesa". Le domus romane, quelle ancora attive, risultano ormai troppo grandi per un unico nucleo famigliare e si avvia quel sistema chiamato "parcellizzazione delle domus". All’interno dei sontuosi spazi si installano più famiglie, spartendosi le vecchie stanze attraverso soluzioni in edilizia povera. Vengono elevati tramezzi in legname, spesso sfasciando i mosaici pavimentali per ricavare "buche" in cui conficcare i pali. I tetti di tegole non sono più attivi e vengono sostituiti con intelaiature in fascine intrecciate, un po’ come le coperture delle abitazioni del fumetto Asterix e Obelix. I tappeti musivi sono ricoperti da battuti pavimentali in terra (in fin dei conti dei mosaici non importava più nulla).

L’acqua corrente, in casa, era venuta a mancare insieme alla manutenzione degli antichi acquedotti. Tutti si ingegnano a scavar fosse per la realizzazione di pozzi, che prendono a "bucherellare" gli spazi delle città romane, come una novità inaspettata. In età romana l’acqua corrente era garantita nella maggior parte delle abitazioni, anche quelle di edilizia popolare. Collassa il sistema fognario. Ognuno la fa e la getta dove può. Prende piede l’usanza di scavare una buca accanto casa, un sistema di smaltimento "molto longevo" che lascerà le campagne soltanto nel secondo Dopoguerra.

Daniele Sacco