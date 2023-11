"Un tuffo nella storia dei pantanesi". Padre Marzio chiama a raccolta i fedeli

Terminato l’ottavario dei defunti alla parrocchia di San Francesco d’Assisi, quella dei Frati francescani dei Cappuccini di via Cardinal Massaia, il parroco, padre Marzio Calletti propone un nuovo particolare appuntamento rivolto ai parrocchiani e non solo. Infatti oggi, alle ore 21, nella palestra parrocchiale, nell’ambito dell’"Anno Mariano", è stata organizzata una serata comunitaria dal titolo: "Un tuffo nella nostra storia di Pantanesi" per rivivere i momenti della guerra nel 1944 ed "ascoltare – spiega padre Marzio – il racconto del prodigio operato dalla Madonna ‘Auxilium Christianorum’ secondo le cronache dettagliate del convento". Al termine, momento fraterno con Vin Brulè e dolci per tutti i partecipanti. Ingresso libero.