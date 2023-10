"Un uomo rigoroso, fedele alla dottrina"

All’indomani della morte di Volpini, il critico letterario Carlo Bo così lo ricordò sul nostro giornale. "Si laureò con me con una tesi su Paul Claudel. Negli ultimi tempi l’avevo visto molto stanco e invecchiato. Era un uomo rigoroso, fedele ai principi della dottrina, forse con meno dubbi di me. Era amico personale di Paolo VI e aveva anche scritto un libro di polemica politica contro la parte meno nobile della Dc. Va ricordato soprattutto per l’antologia della poesia religiosa fatta negli anni della prima maturità e i commenti su Famiglia Cristiana. Ci capivamo, anche se lui certo era un credente più intransigente di me: è sempre stato generoso, non si è mai posto in una posizione contraria, abbiamo sempre cercato il dialogo e siamo stati legati da un’amicizia molto affettuosa e molto profonda. Con Valerio se ne va uno dei pochi scrittori marchigiani che ha tenuto alta la bandiera della letteratura per almeno cinquant’anni".