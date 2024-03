Un uragano: l’impatto è stato devastante

McDuffie 5 All’interno della rivoluzione copernicana portata da Foreman, è quello che è rimasto a guardare dalle retrovie. Mai salito sulle barricate e il tiro non lo ha aiutato. Chiude l’ala con 4 su 8 da sotto e con 0 su 4 da fuori. Ha 5 rimbalzi presi.

Bamforth 5,5 Non una gara da incorniciare perché sotto il profilo offensivo è mancato: in campo 16 minuti e solo 4 punti segnati. Comunque dentro la squadra sotto il profilo mentale. Partecipe. Chiude con 1 su 1 da sotto e 0 su 3 da fuori.

Bluiett 5,5 Efficace al tiro e attentato in difesa dove si è speso abbastanza. Molto in campo e in alcuni tratti ha fatto il suo mestiere e cioè fare canestro. Chiude con con 2 su 4 da sotto e e 3 su 6 da fuori.

Visconti Non entrato

Foreman 8,5 Impatto devastante. Il cognome porterebbe a dire: un diretto nella faccia. Perché si vede che è uno che ha indossato la maglia degli Usa non per caso. Tiro, velocità, grandi fondamentali, capacità di penetrazione con conclusioni in acrobazia. Dà sicurezza perché riesce anche a dare assist con passaggi dietro la schiena. E’ vero che una rondine non fa primavera, ma questo play sta ribaltando il tavolo. Il destino-retrocessione potrebbe sparire dall’orizzonte anche per il fatto che molte formazioni, nelle seconda fase del campionato, rallentano e finiscono di stupire. Chiude con con 3 su 4 da sotto, 4 su 5 da fuori e con 7 su 7 nei liberi.

Ford 6,5 Una gara abbastanza di sostanza anche perché va a marcare i piccoli a dieci metri dal canestro. Fa la sua parte e qualche canestro importante: chiude con con 2 su 6 da sotto e 1 su 3 da fuori con 7 rimbalzi.

Tambone 7 Bella gara. Importante. Dentro il match l’uomo dato in una serie di false partenze. E’ tornato anche a guardare il canestro: chiude con 1 su 1 da sotto e 2 su 4 da fuori.

Cinciarini 7 Non ha fatto miracoli anche se ha 7 assist. Ma è parte integrante della rinascita e lo si vede negli atteggiamenti. Una bellissima palla rubata dopo un errore. Chiude con con 2 su 4 da fuori e 0 su 2 da fuori.

Mazzola n.g.

Totè 7 Un altro, come Tambone, che è uscito dal banco di nebbia dove era finito. Partita di impatto soprattutto sotto il profilo offensivo e davanti aveva gente di livello come Burnell. In difesa niente di miracoloso, ma una buona gara: chiude con 8 su 9 al tiro e con 5 su 7 nei liberi.

m.g.