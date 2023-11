Un venditore e una badante h24

Azienda di Fano cerca un responsabile commerciale per vendita servizi e prodotti in ambito veterinario. Sono richieste conoscenze scientifiche di base e spiccata propensione alla vendita per lavoro dinamico a contatto con medici veterinari. Il lavoro in questione richiederà alla risorsa anche di guidare per molte ore. Esperienza pregressa non indispensabile, ma è preferibile il possesso di laurea triennale in ambito scientifico (biologiacftveterinaria), richiesta disponibilità a trasferte. Contratto attivo a partire da gennaio 2024 l’assunzione potrà essere o con contratto di lavoro subordinato o a partita iva, per candidarsi inviare cv a centroimpiegofano.ido@regione.marche.it indicare il codice offerta 3380758.

Azienda di Fano cerca una risorsa da inquadrare nel mondo della falegnameria e montaggio mobili. In base alle proprie esperienze, potrebbe aumentare di carriera. Possibilmente che abbia esperienza pregressa nel settore. Il lavoro si svolge principalmente a Fano ma richiede anche trasferte e possibilità di viaggiare saltuariamente. Prerogativa: voglia di fare, di conoscere il mestiere e fare nuove esperienze. Per informazioni inviare curriculum a: arcobalenoservice@gmail.com Oppure telefonare il numero di teleono: 334 7157494.

Una badante convivente per signora anziana di Montelabbate. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana e capacità di somministrazione semplici farmaci.

Per candidarsi telefonare dopo le ore 13 al numero: 339 4184919.