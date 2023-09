Un vero e potente rombo di tuonocon la “Musica della Moto“

La “Musica della Moto“ chiuderà con il “rombo di tuono“ l’edizione 2023 di “Fuori Festival“, la rassegna concertistica che si snoda attorno al Rossini Opera Festival e all’estate pesarese. Venerdì 15 alle 18, è in programma il concerto in via del Vallato 25, a Pesaro: occorre prenotarsi per il concerto di Jimena Llanos e Francesca Matacena che si svolgerà, appunto, all’interno di un palazzo storico privato dei coniugi, entrambi architetti, Achille Paianini e Clara Tarca, che racconta uno degli aspetti più affascinanti della Pesaro antica, con i canali d’acqua che portavano fino al mare Adriatico. Il Concerto dedicato a “Flores Argentinas“ di Carlos Guastavino sarà un vero viaggio sensoriale che vedrà tanti elementi artistici fondersi armonicamente grazie alla partecipazione straordinaria di Nicoletta Tagliabracci, ambasciatrice dell’enogastronomia delle Marche, e all’artista Caterina Colombaroni che declamerà le poesie di Leon Benaròs che evocano forme e colori assolutamente incantevoli dei fiori che si trovano nel meraviglioso giardino che ospita l’evento. L’ingresso è gratuito, la prenotazione è possibile alla mail [email protected]

La rassegna Fuori Festival di Cimp si chiuderà al santuario del Beato Sante di Mombaroccio domenica 17 alle 10,30, all’interno della Benelli Week. Sarà un evento ricco di storia, natura e musica, sviluppando i temi di Pesaro capitale della cultura 2024: un tour motociclistico di moto antiche e moderne, percorrendo i tornanti delle colline pesaresi, giungerà fino al santuario, di cui ricorrono gli 800 anni di fondazione. Dopo la visita del santuario, la performance rossiniana che vedrà protagoniste la flautista Aura Cosentino e la pianista Francesca Matacena.

Luigi Diotalevi