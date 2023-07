Al Parco Miralfiore prosegue la programmazione dello Stupor Circus, il festival internazionale di circo contemporaneo del Circo El Grito Oggi Humberto Kalambres porta nell’arena (ore 19.30) El Aletreo, un viaggio nel mondo dei libri per scoprire le infinite possibilità che questi possono offrire. Gioco, meraviglia e musica trasportano lo spettatore in un universo dove sentirsi liberi e leggeri. Teatro Necessario torna invece da oggi al 16 luglio con Dinamica del controvento (parco, dalle ore 19 alle 21), uno spettacolo ideato da Julien Lett. Sempre dal 13 al 16 luglio allo chapiteau (ore 21), Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini di Circo El Grito con Andrea Farnetani portano in scena Johann Sebastian Circus. A chiudere la quinta edizione del festival dal 14 al 16 luglio sono i Rasoterra (Alice Gaia Roma e Damiano Fumagalli) con Happiness (arena ore 19.30).