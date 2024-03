Un viaggio nel ’nostro’ Rinascimento

Nella nostra scuola l’Istituto Comprensivo Rossini di Montelabbate, le classi seconde partecipano da alcuni anni ad un progetto sul Rinascimento che ha lo scopo di conoscere ed apprezzare il patrimonio artistico e culturale del nostro territorio. Il progetto, denominato “Il nostro Rinascimento”, si sviluppa nel corso del secondo quadrimestre: a febbraio affrontiamo lo studio di questo movimento artistico in due discipline, storia dell’arte e lingua inglese; nei mesi di marzo e aprile andiamo a visitare i luoghi del nostro territorio in cui il Rinascimento è fiorito. Il percorso progettuale si conclude poi con la rielaborazione delle conoscenze apprese attraverso la creazione di elaborati grafico-pittorici e di prodotti multimediali come video, presentazioni e lapbook. Il programma coinvolge soprattutto la città simbolo del Rinascimento, Urbino, e i personaggi che ne hanno caratterizzato la ricchissima storia: Federico da Montefeltro, Raffaello Sanzio e Piero della Francesca.

Visitiamo, in particolare, il Palazzo Ducale, il monumento più celebre della città con il famosissimo studiolo del duca, e la casa di Raffaello, dove il pittore nacque nel 1483. In seguito è prevista la visita del castello di Montelabbate, che deve il proprio nome agli abati del vicino cenobio benedettino di San Tommaso in Foglia che probabilmente lo eressero nel XII secolo. Ma perché sono coinvolte le discipline di storia dell’arte e di lingua inglese? Perché il progetto è valorizzato dall’utilizzo della metodologia CLIL, acronimo di Content and Language Integrated Learning, ovvero l’apprendimento integrato di contenuti disciplinari e lingue straniere.

Il progetto ci dà, infatti, la possibilità di conoscere il Rinascimento sia attraverso lo studio della storia dell’arte sia attraverso l’apprendimento in lingua inglese delle vicende dei suoi principali protagonisti: Federico da Montefeltro e sua moglie Battista Sforza, i pittori Piero Della Francesca, Raffaello Sanzio e Berruguete. Inoltre, l’uscita didattica a Urbino ci consente di mettere alla prova le nostre competenze linguistiche intervistando i passanti in lingua inglese.

Classi seconde