Un viaggio nel tempo . Liceali tornano sui banchi delle aule d’infanzia

Per un viaggio a ritroso nel tempo è bastato scendere le scale. Dal terzo piano dove ci sono le classi liceali, i maturandi sono scesi al pian terreno, tornando a varcare il corridoio dell’infanzia, la stessa scuola materna che hanno frequentato quindici anni prima. "E’ un’esperienza memorabile che accade tutti gli anni davanti a noi insegnanti – commenta Francesca Fornasiero, preside dei licei de La Nuova Scuola – perché nello stesso edificio abbiamo dal nido alle superiori". E’ un rito, quello di ritrovare le proprie radici, che i ragazzi vivono attraverso lo sguardo confidente di insegnanti ed educatori.

Tra carte veline coloratissime, batuffoli di cotone in forma di nuvole i maturandi sono arrivati elegantissimi, tacchi a spillo e giacche, occhiali da sole, musica techno a tutto volume. Come una marea i bambini sono affluiti sulla soglia delle aule, più curiosi che infastiditi dal fracasso e hanno atteso che qualche loro maestra mettesse ordine a quell’onda anomala, alta tre volte le loro teste, fonte di allegria. Per tutte ci ha pensato la maestra Melissa Fraternale Fanelli che ha invitato i maturandi ad entrare nella sala del castello. "Ciao, noi veniamo da qui", è stato l’esilarante approccio di Simone.

Le maestre Cristina D’Angeli e Sara Brugnoni hanno mostrato un album di foto scatenando la sorpresa dei maturi. "Ma siamo noi bambini", l’esclamazione corale. "Per me è stata molto importante la nostra prof delle medie, Nadia Turriani – dice Giacomo – e ricordo quando con la maestra Cri, alla materna, feci una corsa in ambulanza". Lei ride: "Ebbe uno sbalzo di temperatura e ci prendemmo un gran spavento". E lui: "Non so dire se rimasi colpito dalla sirena. Sta di fatto che da quell’avventura ho sempre avuto simpatia per le ambulanze e sono 5 anni che salgo a bordo come volontario in Croce Rossa. Ho imparato a voler bene grazie agli esempi ricevuti".

Carlotta: "Ricordo quando vennero i maturi e io ero alla materna: quel ragazzo così alto mi sembrò bellissimo. Il fatto di essere cresciuti insieme ci ha insegnato ad accettare i cambiamenti gli uni degli altri, amalgamando un’amicizia che tutti noi sentiamo molto solida e vera". Accanto a lei Maria Stella e Marco annuiscono complici, mentre gli altri sono già volati altrove, a fare festa in vista, dell’alba: 100 giorni ancora prima di debuttare nel mondo degli adulti.

Solidea Vitali Rosati