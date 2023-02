Un viaggio nella storia del mito Pink Floyd

Un viaggio attraverso la storia dei Pink Floyd e del loro disco più famoso: The Dark side of the Moon. Sul palcoscenico del Teatro della Fortuna andrà in scena venerdì sera (ore 21), l’omonimo spettacolo ispirato al concept album e firmato da Orchestra Sinfonica Gioachino Rossini; Claudio Salvi (testi e regia), Roberto Molinelli (direzione e arrangiamenti).

Il crossound dedicato ai Pink Floyd, già presente nel repertorio della Rossini, assume una veste nuova e inedita per celebrare il cinquantesimo anniversario del capolavoro rock, un album che in questo primo mezzo secolo ha già raggiunto i 50 milioni di copie vendute. L’omaggio alla band inglese vedrà sul palco con l’Orchestra Sinfonica Rossini: i solisti della cover band DNA attiva da quasi un trentennio su tutto il territorio nazionale, la direzione musicale del Maestro Roberto Molinelli, che cura il repertorio di innovazione e crossound OSR. I testi di Claudio Salvi saranno invece letti dagli attori Fabrizio Bartolucci e Giuseppe Esposto. In scaletta tutti i brani dell’album oltre ad altri classici della band inglese come Shine on your crazy diamond; Wish you were here; Another brick in the wall e High Hopes. Il sipario si alzerà sulle note di uno tra i più famosi complessi rock di sempre: nata negli anni Sessanta dall’incontro di tre studenti di architettura e un estroso studente di pittura, la band inglese si distinse per l’inesauribile ricerca di una continua innovazione al servizio di spettacoli nati per coinvolgere il pubblico con musica, luci, video ed effetti speciali.