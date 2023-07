Un viaggio tra le note Oltre la disabilità

Un ‘viaggio’ tra le note che aiutano a crescere, insieme, ad emozionarsi e a liberare la propria creatività. E’ stato un percorso importante quello compiuto dalle ragazze e dai ragazzi diversamente abili dei centri diurni socio riabilitativi ‘Villa Evelina’ di Lucrezia e ‘Le Ville’ di Montefelcino, entrambi gestiti dalla cooperativa ‘La Sorgente’, presieduta da Antonietta Spadoni. A condurre il ‘viaggio’, che rappresenta l’ennesimo progetto di grande qualità proposto dallo staff di educatori dei due cser, è stata Federica Bassani, una musicista e concertista, che per nove settimane si è dedicata con gli utenti di queste realtà al laboratorio ‘suoni colorati’ - ispirato alle idee di uno dei più geniali autori e illustratori per ragazzi, Hervé Tullet - in cui si sono mescolate l’arte del gioco, della narrazione e dell’immagine con quella della musica.

E gli obiettivi, raggiunti, sono di spessore: valorizzare la persona, far vivere un momento di socializzazione e consentire un approfondimento del linguaggio musicale. Attraverso la lettura, il disegno, i giochi ritmici e melodici, l’utilizzo di strumenti di percussione e l’ascolto di brevi audio, i ragazzi sono stati accompagnati in un itinerario di esplorazione e di sperimentazione creativa. Con l’empatia e la sensibilità di Federica Bassani che hanno rappresentato un valore aggiunto, regalando a tutti momenti di crescita e di gioia. Come detto, per gli educatori di ‘Villa Evelina’ e ‘Le Ville’, guidati dalla coordinatrice Romina Saraghi, si tratta di un ulteriore progetto di spessore proposto ai ragazzi, aggiuntosi a quelli, tanto per citarne alcuni, di pet therapy, di cooking show con lo chef Roberto Dormicchi e al laboratorio di pasta fresca che è diventato un autentico segno distintivo dei due centri.

Spesso ci si dimentica dell’importanza che hanno per le persone diversamente abili e per le famiglie queste realtà diurne e, soprattutto, del lavoro altamente professionale che viene svolto al loro interno per garantire un presente e un futuro di dignità ai fruitori, ma poi, progetti come i ‘suoni colorati’ sono capaci di accendere la luce.

s.fr.