Un volume analizza ’Il bambino invisibile’

Giovedì 22 maggio alle 18 a Palazzo Gradari nella sala Pallerini verrà presentato il libro "Il bambino invisibile la storia possibile" di Maria Dorinda Silvestri e Franca Cristiano, le illustrazioni sono di Nicoletta Giorgi. Per l’occasione interverranno Micaela Vitri consigliera regionale delle Marche e rappresentante del comitato i quaderni del consiglio regionale delle Marche e le autrici del libro. Sarà presente anche l’avvocato Roberta Motta, esperta del diritto di famiglia e dei minori con brevi cenni sull’importanza del ruolo della mediazione familiare nella riforma Cartabia, Giancarlo Lepore scultore con il "progetto clouds " sculture di carta commentate dall’autore, Luca Del Maestro musicista e pittore e Michelangelo Del Maestro che leggerà alcuni passi del libro. "Questo è un libro prezioso – così Monia Podda, mediatrice familiare -. E’ importante rompere i silenzi e dare voce a quei bambini che sempre più spesso si trovano dentro il conflitto genitoriale. Bambini appunto non visti, invisibili o, seppur visti, pensati come sprovvisti di emozioni in cui i legami vengono ridefiniti dagli adulti incuranti del loro diritto alla bigenitorialità. Dove si vuole legare e chiedere amore a senso unico, come se dovessero cavalcare insieme ai genitori quella rabbia, dove le richieste diventano, a volte, indicibili e loro cercano di districarsi come giocolieri tra mamma e papà. Il tema del conflitto di coppia, ma ancora più il tema del conflitto genitoriale, è un tema che pedagogicamente parlando ci riguarda tutti, dentro una responsabilità sociale, familiare e comunitaria. Si presta attenzione agli adulti, ma non ci si equipaggia abbastanza per i figli, che oltre a non aver chiesto di nascere non hanno, neppure, chiesto di essere traghettati tra due case".

Nella foto: Cristiano e Giorgi

b. t.