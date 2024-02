Un volume omaggia Testori

Sabato alle ore 16, a Pesaro presso Salone Nobile di Palazzo Gradari "Antonia Pallerini" verrà presentato il volume Testori. Opere scelte, l’atteso Meridiano Mondadori dedicato all’intellettuale al quale Pesaro Capitale italiana della cultura 2024 dedica, in occasione del centenario della sua nascita, un festival in svolgimento fino al 28 febbraio su iniziativa del Comune di Pesaro con AMAT e con il contributo di Regione Marche e MiC, con il patrocinio dall’Associazione Giovanni Testori. Alla presentazione del volume – realizzata in collaborazione con il Centro Culturale Città Ideale di Pesaro -saranno presenti il curatore Giovanni Agosti, Giovanni Boccardo, autore delle note ai testi e Giuseppe Frangi, presidente dell’Associazione culturale Casa Testori, nonché nipote di Giovanni Testori che ha stilato la cronologia. Quasi duemila pagine di "Opere scelte" con un inserto di immagini per accompagnare i testi di critica d’arte selezionati.

Un volume che attraversa tutti gli ambiti della scrittura di Testori, dando una rappresentazione completa del suo mondo poetico. Un’occasione preziosa per conoscere meglio il volume che segna un punto molto importante nel percorso di affermazione del ruolo avuto da Testori nella cultura italiana.

b.t.