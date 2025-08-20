Un volume sul legame Bo-Spadolini

Fra le pubblicazioni celebrative per il centenario della nascita di Giovanni Spadolini (Firenze, 21 giugno 1925) spicca un volume introdotto e curato con straordinaria perizia da Anna T. Ossani: “Carlo Bo - Spadolini uno storico che è uno scrittore“ (Raffaelli editore). Sulla copertina la sintesi del contenuto: “Scritti di Carlo Bo su Giovanni Spadolini (1960-1996), In Appendice: Lettere di Giovanni Spadolini a Carlo Bo (1960-1994)“; in apertura le prefazioni di Cosimo Ceccuti e Carlo M. Ossola. La tempra dello storico-scrittore, riconosciuta per primo da Bo a Spadolini, è alla base della loro amicizia.

Per la coscienza cristiana del critico è molto interessante il modo in cui il ricercatore laico, in gran parte delle sue opere, indaga il problema dei rapporti fra Stato e Chiesa fondendo storia degli avvenimenti e della cultura, sulle orme di Gobetti, Calamandrei, La Pira. D’altra parte Bo, negli articoli usciti su L’Europeo, il Corriere della Sera, Nuova Antologia e Gente, non si limita a recensire le opere ricevute da Spadolini, di cui ammira la “facondia“, ma ne esplora la genesi, svelando la dimensione spirituale di un autore accorto e audace nell’intrecciare visione storica, trama autobiografica, generosità intellettuale.

Il volume curato da Ossani è una miniera di informazioni, esposte con ammirevole precisione in ventisei capitoli; in essi i documenti tratti dall’archivio della Fondazione Carlo e Marise Bo, spiegati in premesse dette Avant-propos, si offrono a una lettura piacevole, arricchita da note di sicuro interesse. Eccone alcune: il nonno di Spadolini, Luigi, era marchigiano di Treia. Di famiglia modesta, nel 1882-83 va a Firenze e, diventato amministratore di vaste proprietà, acquista la villa rustica di Pian de’ Giullari, a cui il nipote resterà legatissimo, fino a festeggiarvi, presente anche Bo, la nomina a senatore a vita. In altre pagine, si parla del legame di Spadolini con le Marche, specie con Urbino, visitata la prima volta nel 1967, in qualità di direttore de il Resto del Carlino. Nella circostanza egli non solo pensa a un’edizione autonoma per la città ducale, ma la realizza avvisando per lettera tutte le famiglie urbinati, certo di allargare – e di gran lunga – il numero dei lettori. Spadolini viene di nuovo a Urbino nel 1976, dopo il ritrovamento dei quadri trafugati dal Palazzo Ducale e, come ministro per i Beni Culturali, si attiva subito per aumentare l’organico dei custodi. Tornando alla sintonia fra i due grandi protagonisti del libro, va ribadito che essa, paragonata da Ossani a “un dialogo vivo tra due coscienze“, è soprattutto di ordine spirituale e non si è mai interrotta. Lo rivela Bo stesso, nel 1996, parlando a Lugano dell’amico scomparso: "Ci ha insegnato a non abbandonare mai quelli che sono i pochi principi essenziali della nostra vita: credere a quello che si fa e in fondo abbandonarsi a un aiuto superiore. Lui, questo, lo ha detto soprattutto negli ultimi giorni. C’era in quella sua apparente rassegnazione, in quella apparente sconfitta, il segno della vittoria più alta e il suo vero testamento".

