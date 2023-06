Un weekend da incorniciare. "Hotel pieni al 70%"

"Hotel pieni al 70%". Per l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli avvio estremamente positivo della stagione turistica "favorito dal week-end del 2 giugno, ma anche dalla presenza di una manifestazione importante come il Festival del Brodetto". "Negli anni passati – continua Lucarelli – non era mai accaduto, la capienza degli alberghi si fermava sempre al 20-30%".

Le notizie sui danni provocati dall’emergenza maltempo a metà maggio non sembrano aver avuto ripercussioni su Fano. "Anzi gli alberghi hanno lavorato bene anche a maggio – fa notare il presidente degli Alberghi Consorziati, Luciano Cecchini – per la presenza di tanti eventi sportivi: scherma, pallavolo, paracadutismo e perfino le gare di atletica che si sono svolte a Pesaro. In questo week-end, invece, sono arrivati i primi stranieri: diversi tedeschi e molti olandesi". "Siamo partiti molto bene – insiste Lucarelli – con il Festival del Brodetto che ha dato una grossa mano perché i turisti hanno trovato una città dove gli eventi non si concentrano solo a luglio e ad agosto, ma sono presenti già da giugno. Quello che volevamo era proprio di anticipare la stagione e così stiamo facendo, con la gastronomia (Festival del Brodetto che, iniziato giovedì 1 giugno, si conclude oggi), la cultura (Passaggi Festival 21-25 giugno) e con tutte le attività all’aria aperta". "Uno degli scopi di portare il Festival del Brodetto a giugno – fa notare Matteo Radicchi della Confesercenti che organizza la manifestazione – era proprio quello di contribuire alla destagionalizzazione con tante persone che, sapendo del Brodetto, hanno prenotato gli alberghi o hanno anticipato l’arrivo nelle seconde case".

Ieri intanto c’è stata la cerimonia, alla cavea del Lido, della Bandiera Blu che quest’anno sventola anche al Lido oltreché a Fano nord, Sassonia e Torrette. Dell’importanza del riconoscimento ha parlato il sindaco Massimo Seri sottolineando come la Bandiera Blu non dipenda solo dalla qualità delle acqua, ma anche dai servizi offerti dalla città. E’ stato ricordato l’investimento della vasca di prima pioggia realizzata da Aset all’Arzilla che ha permesso, già da alcuni anni, di raggiungere ottimi parametri alle acque del Lido. L’assessore regionale all’Ambiente, Stefano Aguzzi, ha fatto presente come siano 18 le Bandiere Blu attribuite alle località marchigiane. "Sono ben 256 – ha proseguito l’assessore regionale –i punti di prelievo eseguiti da Arpam, di questi il 95% sono eccellenti, pochissimi quelli problematici ma nessuno riguarda questo territorio" Per l’assessore all’Ambiente Cora Fattori: "Il riconoscimento della Bandiera Blu è frutto della strategia ambientale del Comune e del lavoro di collaborazione tra ufficio Ambiente e ufficio Turismo".

"Proprio dagli uffici – conclude Fattori – è arrivato il suggerimento di creare, sul tema della Bandiera Blu, un coordinamento tra i diversi comuni della costa, da Senigallia a Gabicce. Nei prossimi giorni contatteremo tutte le amministrazioni comunali per proporre loro l’idea di avviare un percorso insieme, a vantaggio di tutti e per la prima volta potremmo dare vita ad un coordinamento delle Bandiere Blu".

Anna Marchetti