Un weekend di maggio sul prato. Ecco buone idee per il pic nic

Ora che le belle giornate sono arrivate, che la campagna fiorisce di un verde vivo, che l’aria è frizzantina e che il sole comincia a scaldare il corpo e un po’ anche i cuori, come possiamo prepararci un buon pic nic in questo fantastico ponte del primo maggio? Un buon consiglio è preparare cibi semplici, nutrienti e succulenti, facili da servire e possibilmente a chilometro zero. Un alimento gustoso e nutriente è il farro con cui potete prepararvi gustose insalate fredde. Fate dunque lessare il farro in un poco di acqua, aggiungendone mano a mano che essa evapora (ma l’ideale sarebbe mantecare il farro con un brodo vegetale che avrete preparato con verdure fresche biologiche). Una volta cotto al dente, scolatelo e passatelo in acqua fredda. Ponetelo in un recipiente da asporto, condite con un cucchiaio di olio extravergine di leccino e aggiungete un pesto di rucola e pinoli che avrete precedentemente insaporito con sale, pomodori pendolini biologici ed olio extravergine, quindi aggiungete prosciutto crudo a tocchetti e foglie di erba cedrina o se preferite di timo e infine un buon pecorino stagionato tagliato a velo. Se invece preferite una piadina, c’è una gustosa variante alla solita farcita con i salumi. Procuratevi sardoncini spinati e passateli al forno (bastano 10 minuti di grill a 250 gradi) in una teglia, bagnati in vino bianco, aceto balsamico, olio extravergine di oliva, aggiungendo sale e foglie di salvia. Una volta cotti potete farcire la piadina con questi sardoncini, aggiungendo maionese biologica e foglie di insalata fresca.

Per i vegetariani si possono preparare buonissimi panini con crema di tofu (soia) che si prepara così: procuratevi tofu bianco, tagliatelo a tocchetti, ponetelo in un contenitore profondo, assieme a olive di leccino locali denocciolate, olio extravergine di oliva, un cucchiaino di salsa di soia, erbe aromatiche tritate (benissimo il primo basilico, ma anche la salvia, oppure maggiorana e origano). Passate dunque al frullatore fino a quando non avrete ottenuto una crema con cui potete farcire il panino aggiungendo una fettina di seitan o tempeh.

d. e.