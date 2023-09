Un workshop per creare bouquet

L’originalità non ha confini, tanto che domani a Serrungarina si terrà un workshop per la creazione di un bouquet di pere. L’iniziativa è dell’associazione culturale ‘Scarpe Sciolte’ insieme alla Pro Loco del posto e al Comune di Colli al Metauro. Il corso, gratuito, inizierà alle 19 e si terrà nei giardini dell’ex scuola del paese. Per iscriversi e anche per ottenere informazioni si può chiamare il numero mobile 392.2719957. Al termine del workshop si terrà una degustazione al ristorante ‘Da Luisa’ con gnocchi fonduta e pere e un calice di vino a soli 7 euro.