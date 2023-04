Un workshop sulla sicurezza nel lavoro

‘Evoluzione della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro’, è il titolo dell’interessante, e quanto mai attuale, workshop che si terrà questa mattina alla country house ‘PerBacco’ di Mondolfo (a partire dalle 10), su iniziativa della ‘Geco Consulting’ srl con sede a Mondavio. Società di consulenza aziendale di ingegneria, quest’ultima, specializzata nell’assistenza alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni, che ha organizzato l’evento odierno per celebrare i suoi 25 anni di attività. Dopo i saluti di benvenuto dei responsabili dell’azienda, i lavori entreranno nel vivo con gli interventi del dottor Eugenio Carlotti, direttore del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Ast (Azienda Sanitaria Territoriale) Pesaro Urbino e, a seguire, del dottor Giampiero Pieretti, tecnico della prevenzione della stessa Ast. Al termine degli approfondimenti e di un momento conviviale, è prevista anche una breve cerimonia di ringraziamento al dottor Mauro Briscoli, uno dei soci della Geco, che ha raggiunto il pensionamento. Grazie alla propria struttura ed organizzazione, che come detto ha raggiunto i 5 lustri di esperienza, Geco Consulting è impegnata a garantire un ampio servizio di consulenza, con la finalità di trovare le soluzioni migliori ai molteplici problemi aziendali e, soprattutto aiutando il cliente a lavorare in sicurezza. I suoi principali settori di intervento sono proprio la sicurezza negli ambienti di lavoro; i sistemi di gestione aziendale 231; le pratiche di prevenzione incendi; la formazione dei lavoratori; i piani Haccp per le realtà che si occupano di preparazione produzione, confezionamento, commercio e somministrazione di alimenti; le perizie giurate per l’industria 4.0; le consulenze ambientali; le consulenze in materia di rispetto della normativa sulla privacy; e il supporto per quanto concerne i bandi pubblici e i contributi per le imprese.

s.fr.