Una 94enne cade nel porto: militare della Capitaneria la salva

Un militare della Capitaneria di porto di Pesaro si è gettato in acqua per salvare una donna di 94 anni caduta dal molo. Come e perché l’anziana fosse lì alle 14.40 di ieri non è chiaro ma è certo che sarebbe morta se non ci fosse stato l’intervento repentino della Capitaneria di porto. Ricevuta la segnalazione, il personale della Capitaneria di Porto arriva subito sul posto munito di salvagente. La donna è rivolta con il viso immerso nell’acqua e non dà segni di coscienza: un militare della Guardia Costiera si tuffa e la sostiene in attesa dell’arrivo del battello veloce. Una volta rigirata l’anziana sul dorso e messa in sicurezza con l’ausilio del salvagente, il militare mantiene in galleggiamento la donna tentando di farle riprendere i sensi. Poi viene issata a bordo del battello veloce e si riprende. Dice anche come si chiama. Arriva il 118, e da lì immediato il ricovero in ospedale.