Una banda di ladri ha messo Montefelcino nel mirino

A Montefelcino gira una banda di ladri. Negli ultimi giorni ha colpito in due case, portando via monili e altri oggetti in oro. Bottini non consistenti, a quanto pare. I furti denunciati ai carabinieri sono avvenuti venerdì scorso.

Il primo in via Rossini: in questo caso i malviventi sono entrati all’interno di una abitazione e hanno rovistato nelle stanze portando via gioielli. I ladri si sono poi dedicati a prendere una cassaforte, che però, come hanno segnalato poi i proprietari nella denuncia, era vuota. Il secondo furto è avvenuto in strada Villa Catenara. Qui i proprietari si sono accorti dell’intrusione rientrando nell’abitazione intorno alle 18 circa. Anche in questo caso i ladri avevano portato via oggetti vari e quant’altro di valore hanno potuto trovare.

Ambedue i furti sono stati denunciati ai carabinieri che stanno svolgendo le indagini per risalire ai responsabili.