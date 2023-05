Una battaglia all’ultimo parcheggio "Ecco perché il quartiere soffocherà"

Il nodo parcheggi in via Togliatti a Villa San Martino sarà evidente domani, domenica. "Tra le 16 e le 17 – annuisce Emanuele Gambini, consigliere comunale di opposizione (Prima c’è Pesaro) – si avrà una concentrazione di auto e motorini da paura perché il Villa San Martino sarà in campo contro il San Costanzo e, in contemporanea, in piscina, si disputa la gara di Pentathlon per cui è prevista la presenza di 180 atleti in gara e famiglie al seguito. Non ultimo sarà aperto il nuovissimo Parco Avventura, con ingresso anche su via Togliatti". Credere che sarà un pomeriggio di passione per quanti aspirino a parcheggiare non è difficile: parcheggiare è arduo anche in un giorno normale come è stato giovedì quando nel campo di calcio del Villa San Martino ad allenarsi c’erano soltanto pulcini e giovanissimi, mentre dalla piscina è stato tutto un entra ed esci per il susseguirsi delle lezioni di nuoto. In quell’orario – le 17,30 – fermando gli automobilisti abbiamo capito che sono tutti genitori con i figli in piscina o a calcio, ormai rassegnati a dare la caccia ai posti liberi. "Mi sono organizzato: peggio è quando i bambini non sono ancora autonomi", dice un babbo dai figli grandi che scendono al volo promettendo di essere pronti, fuori dal cancello all’ora stabilita.

I residenti che hanno protestato per l’impatto su viabilità e vivibilità della “Cittadella del basket“ hanno sottolineato il peccato originale per cui tanto il parcheggio di via Togliatti, quanto quello del centro commerciale ex magazzini Ferri, non assorbono il fabbisogno di parcheggi: "Gli stalli del centro commerciale sono occupati per gran parte da chi va a giocare al centro scommesse – dice Gambini – quelli di via Togliatti anche da chi frequenta il Centro danza. Inoltre sei stalli sono stati tolti perché impegnati dalle postazioni di ricarica auto elettriche; altri dieci sono serviti per dare il permesso ad un food truck che vende le piadine. Insomma come se ci fosse spazio da dar via...".

Questo problema era già evidente sulla carta. L’assessore Pozzi, a gennaio, in Consiglio disse che sarebbero serviti 150 nuovi parcheggi e che li avrebbe cercati tra la scuola e gli impianti sportivi. "Se si toglie il verde davanti alla scuola Don Bosco la gente farà le barricate e altrove non c’è posto. Per questo – conclude Gambini – quando è passato in Consiglio il via libera ai lavori per la palazzina da 13 metri nell’ultimo fazzoletto verde edificabile, oltre a votare contro, abbiamo anche chiesto perché è stato permesso al Parco Avventura di aprire senza che potesse garantire una propria area parcheggio. Se usiamo sempre le stesse aree di sosta per autorizzare le nuove attività, è chiaro che il tutto si congestiona". In via Scarlatti c’è un altro parcheggio. "Bene: allora non andava concessa l’apertura del Parco Avventura anche su via Togliatti, lasciandola solo su via Scarlatti. Anche se...".

Cosa? "Una soluzione ci sarebbe: rendere transitabile a piedi un passaggio che si trova tra il parco Avventura e il centro commerciale: così anche chi deve andare in piscina, se proprio non trova in via Togliatti, parcheggia in via Scarlatti e arriva davanti ai vari impianti sportivi e ai vari servizi, tramite questo passaggio. Inoltre, mi chiedo perché non usare il piano interrato dell’attuale piscina, oggi vuoto, come parcheggio coperto". Gambini è molto scettico sul fatto che la palazzina di tredici metri fosse poi così necessaria: "Togli l’ultimo fazzoletto verde rimasto tra i condomini e gli impianti anche se l’edificio della piscina è già poco sfruttato. Il piano superiore, quello dove sarebbe dovuta entrare in funzione la palestra e la sala scherma, è ancora vuoto. Il ristorante e la sala cucina, al piano terra, sono due fantasmi: perché non fare lì dentro gli uffici, invece di impattare con una colonna di tredici metri?".

Solidea Vitali Rosati