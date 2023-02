"Una bella esperienza per lavorare in gruppo"

Franco Signoretti, titolare di Xanitalia, anche quest’anno sostenitore convinto del Campionato giornalistico del "Carlino", non ha manco bisogno di ribadire le motivazioni che lo hanno indotto a proseguire in questa operazione: "Imparare a lavorare in gruppo seguendo la guida e gli indirizzi dei propri docenti ti dà modo di conseguire una esperienza di condivisione degli obiettivi".

Che possono anche non limitarsi alla realizzazione di una semplice pagina di giornale?

"Esatto, è il modo migliore per farne venire fuori una capacità generale a lavorare in gruppo per la realizzazione delle proprie idee quando sarà l’ora di farlo sul mercato d lavoro. Oggi è una cosa di studio che potrà tornare utile senza dubbio quando saranno cresciuti".

Siamo stati due anni con la testa sott’acqua del Covid, dunque quest’anno c’è un elemento in più per riprendere il via. "L’atmosfera sembra decisamente cambiata, ci sono motivi e occasioni per una realtà migliore per gli studenti e per tutti noi. Un’aria migliore è una spinta a cose migliori".

E’ un’aria migliore anche per il suo Palazzo Perticari sempre più prossimo al debutto?

"Stiamo lavorando all’allestimento dei volumi ed anche a qualche manifestazione in concomitanza con ricorrenze rossiniane previste dal Comune". Questa manifestazione del "Carlino" pare un invito anche a lavorare insieme.

"Non c’è distinzione fra studenti e imprenditori di fronte ad un principio fondamentale da sempre: lavorare insieme con serietà d’intenti".

Forse c’è anche il fatto che un imprenditore guarda ai ragazzi con un’ottica un po’ particolare rispetto agli altri.

"Sì, guardiamo alla cosa anche in una sua prospettiva futura quando i ragazzi finiranno di essere studenti e saranno elementi del mondo del lavoro".

E secondo lei scrivere su un giornale può aiutare?

"Ti aiuta a chiarirti meglio e a capirei come sei fatto".

f.b