Una boccata d’ossigeno nei Pronto soccorso. Da febbraio, sei nuovi assunti tra Pesaro e Fano

Nuova linfa al pronto soccorso dell’Ast Pu. Previsti entro febbraio sei assunzioni di nuovi medici di emergenza d’urgenza. "Si tratta di medici formati per l’emergenza urgenza – spiega il direttore generale Nadia Storti – alcuni provenienti da fuori regione e due specialisti che ritornano dall’università di Ancona e uno specializzando. Dal primo gennaio saranno operative le prime quattro unità nei pronto soccorso di Pesaro e di Fano ed entro febbraio saranno in servizio anche gli altri due nuovi assuntiia". "Un regalo sotto l’albero – aggiunge il responsabile del Pronto Soccorso di Pesaro e Fano Giancarlo Titolo – che ci dà speranza e stimolo per lavorare al servizio del cittadino migliorando sempre di più la qualità dell’assistenza. La carenza di medici è stata affrontata attraverso l’assunzione di professionisti qualificati e dedicati. Queste nuove figure sono davvero una boccata di ossigeno". "Nuovi innesti – conclude l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – che rappresentano un segno tangibile dell’impegno per garantire una risposta più rapida ed efficace al sistema dell’emergenza urgenza della provincia".