Una buona presa che porta qualità al pacchetto lunghi. Adesso però serve un centro che garantisca i rimbalzi

Non è un armadio a due ante il lituano Miniotas. Fisicamente non dà l’impressione di essere uno in grado di spostare le montagne sotto canestro; ma, nel caso, il problema non sarebbe lui perché prima di capire la consistenza del settore dei lunghi, occorre avere la fotografia precisa di chi si metterà al centro dell’area a spazzolare palloni. Perché senza rimbalzi non si va da nessuna parte. Ma intanto la società ha fatto un passo avanti, con il suo arrivo, per calmare le acque e le aspettative. Siamo di fronte a un giocatore di buona tecnica, così come tutti gli atleti che arrivano dall’area del Baltico. Non è Sabonis, ma è uno che ha conoscenza dei fondamentali e lo staff tecnico della Vuelle dice che passa anche bene la palla. Insomma la filigrana è buona, tanto che questa ala-pivot ha anche disputato un campionato di Eurolega. Perché allora è atterrato a Pesaro, in A2? Forse perché si è confrontato con altri giocatori e gli agenti gli devono aver detto che la società è solida e la passione è tanta. Tanto che la Vuelle gli ha fatto un contratto biennale. Insomma un giocatore di caratura tecnica e con buona esperienza europea. A questo punto il problema non è lui, che potrebbe rappresentare un valore aggiunto, quanto quello che la società riuscirà a mettergli di contorno.

L’unica cosa che non si è capita di questa stagione che corre verso l’inizio è qual è il budget a disposizione per la scelta degli ultimi due giocatori. E si sta parlando dei due ruoli fondamentali, cioè il play-guardia e il pivot. Nessuno chiede un J.B. Carrol per vincere il campionato solamente col pivot, ma sicuramente la stagione si giocherà propria nella scelta dell’uomo che dovrà presidiare il centro dell’area, garantire difesa ed anche, e soprattutto, rimbalzi, quelli che sono mancati lo scorso anno quando la squadra è stata sempre costretta a giocare contro le difese schierate. La ciligiena sulla torta è arrivata, perché questo lituano ha ottime capacità tecniche, passa anche bene la palla e volendo... s’impegna anche nel tiro dalla distanza. Un passo avanti di non poco conto in un settore tutto da ricostruire dato che della vecchia guardia è rimasto solo De Laurentiis. Tanto per fare un parallelo, qui parliamo di Magnifico. Adesso occorre trovare il Costa della situazione.

m.g.