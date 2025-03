Una bussola per i giovani. A Fermignano in scena uno spettacolo speciale

La compagnia Et Eventi e Teatro torna con una nuova produzione fatta dai ragazzi per i ragazzi: Fai Buon Viaggio! Una questione di scelte. Realizzato con il supporto degli Assessorati allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Fermignano, lo spettacolo affronta il valore delle scelte nella delicata fase dell’adolescenza. "Ho sostenuto personalmente questo spettacolo e quando l’ho letto mi sono emozionata. dichiara Fiorella Paolini Assessore allo Sport - Credo sia fondamentale offrire ai giovani strumenti di crescita, viviamo in una società in cui i ragazzi sono spesso condizionati dai social e proiettati troppo presto nel mondo adulto, per questo vorremmo aiutarli a compiere scelte più ponderate e consapevoli". Paolini ringrazia inoltre Tania ed Elena della compagnia teatrale, la consigliera Barbara Dell’Onte e la responsabile dei servizi sociali Elvira Cavalli per il loro impegno nel progetto. Attraverso un mix di multimedialità e teatro evocativo, Fai Buon Viaggio! esplora temi come l’impatto dei social sulle relazioni, le incertezze sul futuro e il senso di inadeguatezza dei giovani. "In scena ci saranno giovani attori coetanei del pubblico, tra gli 11 e i 18 anni" - racconta Tania Biondi di Et Eventi e Teatro - "che per prepararsi, hanno affrontato un intenso lavoro su sé stessi, interiorizzando le emozioni da portare sul palco." Lo spettacolo vuole essere un momento di riflessione ma anche di divertimento. "Con Siamo Tutti Bulli abbiamo visto che i ragazzi ascoltano, se si trova il modo giusto per comunicare con loro", spiega Elena Cancellieri. "Anche quando affrontiamo temi forti, lo spettacolo vuole trasmettere un messaggio positivo: il bello c’è, anche se a volte sembra nascosto." Lo spettacolo si terrà giovedì 3 aprile nella sala polifunzionale di Via Sassoli/Via Milano con tre repliche: la mattina per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’ICS Bramante, alle 19 per le società sportive educative e ricreative di Fermignano e alle 21 con una replica aperta al pubblico.

Valentina Damiani