Una cabina Enel in stile maiolica

Inaugurato nei giorni scorsi ad Urbania un murales che impreziosisce la cabina Enel del campo di via Piave. In occasione della settimana della cultura durantina per Pesaro 2024 Capitale della Cultura è avvenuto il taglio del nastro alla presenza del sindaco Marco Ciccolini, dei dirigenti di E-distribuzione e dei tanti cittadini che non hanno voluto perdere questo intervento importante per dare un nuovo volto al quartiere.

Il progetto, realizzato in collaborazione con E-distribuzione, è stato realizzato da due artisti locali, Davide Braccioni e Giulia Perugini, che per la loro opera si sono ispirati alla maiolica rinascimentale durantina. "È nata una nuova opera di street art – ha dichiarato Davide Caliandro, Responsabile dell’Unità Territoriale Pesaro-Urbino –. Siamo lieti, come E-Distribuzione, di contribuire a valorizzare un territorio come quello di Urbania. Questa nuova street art, richiamando lo stile delle ceramiche maioliche duratine, diventa anche espressione della tradizione della città che quest’anno è stata riconosciuta come parte del territorio della Capitale della Cultura".

Nell’occasione l’amministrazione comunale ha voluto dedicare una targa commemorativa a Cinzia Dormi per l’impegno da lei sempre profuso come rappresentante del quartiere di Porta Parco.

Andrea Angelini