Una camera? 300 euro Le quotazioni del centro

Sono settimane intense, queste, anche per gli agenti immobiliari che vedono nei lori uffici tanti ragazzi in cerca di un posto letto per il prossimo anno accademico: si stima che siano poco più di 6mila i ragazzi che vivono nelle case di Urbino e 15 le agenzie immobiliari operanti.

Non si registrano forti aumenti di prezzo (nel nostro campione) anche perché tra cedolare secca e canone concordato del Comune di Urbino il margine di maggiorazione è difficile.

In cambio c’è un tassazione calmierata. Poi, come ripetono tutti: " bisogna rimanere con i piedi per terra". Infatti la città ducale, che rispetto al calo da pandemia starebbe riacquistando terreno nelle lezioni in presenza, non sarebbe paragonabile a realtà come Milano, Bologna e Roma dove gli alloggi scarseggiano.

Laura Silvestri dell’agenzia immobiliare CentrItalia con due uffici in città, in via Bramante e alla Piantata conferma:

"Le tariffe per gli affitti sono invariate. Anzi alcuni proprietari si sono adeguati e se prima affittavano una camera doppia ora l’hanno convertita a singola trovando una media nel prezzo. In centro un posto letto è sui 250 - 300 euro, in alcuni casi si arriva a trecentocinquanta sempre spese escluse. E’ ovvio che dipende dalla tipologia di immobile e dalla posizione. Fuori le mura vanno dai 210 ai 260 ma solitamente sono appartamenti più grandi".

"Le cifre sono stabili, le richieste ci sono e sembrano forti: "Abbiamo già ri affittato diverse stanze - prosegue Manuele Maestrini dell’agenzia Dove Casa di via Mazzini con poco più di cento case in gestione destinate agli universitari -. Sono in calo i prezzi per acquistare casa. Le camere doppie stanno man mano scomparendo e siamo sui 230 euro a posto letto in centro, un po’ meno nella periferia. Per le singole invece si sale un po’, 250300 euro, fuori le mura si parte dai 170".

Altri agenti immobiliari raccontano di aumenti che si attesterebbero su cifre basse, qualche decina di euro, e per appartamenti di recente ristrutturazione. Per quanto riguarda i collegi universitari di Erdis ci sono 1307 posti letto che sono assegnati gratuitamente ai borsisti. Nel caso in cui avanzino si può provvedere all’affitto con un prezzo che va dai 180 ai 210 euro, calcolati sempre in base alla situazione Isee dello studente che ne fa richiesta.

fra. pier.