Una camminata lunga sei chilometri per ricordare Giovanni Ranocchi

Per ricordare Giovanni Ranocchi, imprenditore pesarese (foto), sempre vicino allo sport e alla solidarietà, sua figlia Arianna Ranocchi ha organizzato per domenica 26 una camminata a cui tutti possono partecipare gratuitamente. Per chi volesse però si può devolvere una offerta all’associazione InSuperAbily di Giulia che promuove l’attività fisica per tutti, normodotati e diversamente abili. La camminata "ludico motoria", è di sei chilometri e aperta a tutti. Il ritrovo è al Relais Villa Matarazzo, proprietà della famiglia Ranocchi, in via Farneto 1 a Fanano, alle 8,30, la partenza è un’ora dopo alle 9,30. L’iniziativa è stata nominata Primo Memorial Giovanni Ranocchi, sponsor di Vuelle e Nazionale di basket sorde e degli Angels football americano. Un legame con lo sport che ora tiene la figlia Arianna che ha preso le redini dell’azienda e condiviso i progetti del padre. "Mio padre era un grande leader – dice Arianna -, che ci ha lasciato importanti insegnamenti dettati dalla sua determinazione e dal suo coraggio". La camminata, organizzata insieme alla Asd Marotta Mondolfo Run, è ad anello. Si arriva fino al Castello di Gradara per poi tornare a Villa Matarazzo, dove verrà offerto un ristoro a tutti i partecipanti a cui sarà anche regalata una maglietta in ricordo della giornata. E’ gradita conferma della partecipazione con messaggio WhatsApp al numero 339 5950570 oppure mandando una email a [email protected]

b.t.