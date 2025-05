Una camminata mozzafiato

Perché visitare Lamoli e Borgo Pace? Perché appartiene alla nostra storia e… perché ci è proprio piaciuto stare immersi nella natura; perché abbiamo scoperto un paesino territorio tranquillo e piacevole, di soli 87 abitanti, ma con una storia millenaria! Perché ogni passo tra natura e storia è una sorpresa; perché l’esperienza mozzafiato della camminata con la guida Fabio è unica: abbiamo osservato, annusato, assaggiato fiori ed erbe come primule, viole e denti di leone; siamo arrivati, seguendo il Meta, fino ad una puzzolente sorgente sulfurea! Perché abbiamo scoperto il bellissimo Museo dei colori naturali, pestato e dipinto con quei pigmenti derivati da minerali ed erbe, utilizzati dagli uomini dalla Preistoria, per riportare a casa i nostri meravigliosi acquarelli! Perché è interessante scoprire luoghi come l’Abbazia di San Michele Arcangelo lungo l’itinerario spirituale del Cammino di San Michele che arriva fino in Normandia! 1ªB, secondaria Pirandello