"Una camminata per la vita". Sei o dodici chilometri a piedi per prevenire tante malattie

La prevenzione comincia dai piccoli gesti quotidiani. Camminare è uno di questi: semplice e accessibile. "Una camminata con i fiocchi" (foto) in programma domani, con partenza a Villa Borromeo, è molto più di un evento: è un’occasione per sensibilizzare sull’importanza di uno stile di vita sano e consapevole, come strumento di prevenzione. L’evento nasce dalla collaborazione tra i reparti di Oncologia e Diabetologia della Ast1, con il supporto di: Associazione Diabetici Pesaro, Associazione Noi come Prima, Alea 360, Ape sì ape no.

Ritrovo alle 8.30 a Villa Borromeo (via Avogadro, 40) per la registrazione e la consegna del coupon camminata; dalle 9.30 alle 12 il percorso guidato con i due gradi di difficoltà (semplice 6 km e moderato 12 km); alle ore 12.30, la conclusione dei percorsi e il pranzo. I proventi saranno devoluti alle Associazioni Noi Come Prima e Associazione Diabetici Pesaro. La quota di iscrizione alla camminata è di 10 euro a persona.

"Il Comune di Pesaro - ha detto il sindaco Biancani - sarà in prima linea. Invitiamo a partecipare per essere, insieme, portatori di un messaggio importante: scegliere stili di vita sani, fare prevenzione".

"Dalla malattia oncologica si può guarire, - ha sottolineato Rita Chiari, direttore di Oncologia -. Lo dicono i dati poiché oggi in Italia circa 4 milioni di persone, a cinque o dieci anni dalla diagnosi di tumore, sono in remissione, e tanti altri sono in cammino". "Una camminata con i fiocchi’ vuole essere un momento simbolico e di apertura, perché è importante imparare a camminare insieme".

Aggiunge Paolo Muratori, presidente Associazione Diabetici Pesaro: "Camminare regolarmente può essere un efficace strumento per gestire e prevenire il diabete, soprattutto quello di tipo 2. L’attività fisica, come la camminata, migliora la sensibilità all’insulina, aiuta a controllare la glicemia e a ridurre il rischio cardiovascolari".

"Da oltre trent’anni - dice Stefania Campanelli, presidente associazione Noi Come Prima - siamo accanto alle donne nel momento più fragile della loro vita, offrendo ascolto, sostegno e cura lungo il percorso".

Luigi Diotalevi