Una card per favorire gli acquisti anche nei negozi locali

Sono scattati venerdì i saldi invernali nelle Marche. La partenza è l’occasione per il vicedirettore di Confcommercio Marche Nord Agnese Trufelli per fare il punto con tanto di cifre e percentuali, e lanciare la card ‘Valore Bellezza’. Dove saranno effettuati gli acquisti è il primo aspetto che Trufelli tiene ad evidenziare: "Quasi la metà di coloro che faranno acquisti si recherà presso i negozi di fiducia (47,6%). Segue il canale online con il 38,7% delle preferenze, gli outlet (7,3%) e altri negozi (6,4%)". Dall’indagine realizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Research emerge che il 63,8% dei consumatori acquisterà durante i saldi, privilegiando i negozi di prossimità. E proprio in questi giorni Confcommercio Marche Nord sta mettendo a punto insieme a Valore Locale, un innovativo progetto: la card ‘Valore Bellezza’: "Tramite un sistema di cashback, concorrerà al rilancio del commercio di prossimità stimolando i consumi nei negozi locali".