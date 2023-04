Una casa per i senzatetto "Sarà in via dell’Acquedotto costruita grazie ai fondi Pnrr"

"Il Pnrr? Più che in piano è una corsa in salita". La sintesi è di Luca Pandolfi, assessore ai servizi sociali, alle prese con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in qualità di presidente dell’ambito territoriale sociale 1. Anche perché, è vero che i soldi dall’Europa arrivano, ma molto del difficile è riuscire a spenderli nei tempi giusti: cioè a prova di rendicontazione e di verifiche che inizieranno a fine dicembre 2025. "I tempi sono strettissimi per definizione, ma la tempistica – spiega Pandolfi – si complica enormemente nel caso in cui il progetto finanziato preveda interventi edili".

E’ il caso di Pesaro?

"Sì, per almeno due progetti dei cinque totali che l’Ats1 finanzierà con risorse del Pnrr per 3,4 milioni di euro. Cantieri sono previsti sia con “Stazione di Posta“ che con Housing first, l’altro progetto destinato alla estrema povertà". Infatti, nei progetti destinati all’estrema povertà, per esempio, "910mila euro serviranno a ristrutturare l’edificio che si trova in fondo a via dell’Acquedotto – spiega Pandolfi –. E’ una struttura acquistata di recente dal Comune e diventerà la sede di un centro di prima accoglienza per persone senza fissa dimora. Si chiamerà “Stazione di Posta“. Sono previsti servizi tipo quelli gestiti dalla Caritas come il Centro d’ascolto, il servizio docce, una mezza dozzina di camere per pernottamenti d’urgenza e altri servizi pensati per l’accoglienza di primissima istanza".

“Housing first“ cosa tratta? "Su un totale di 710mila euro, mezzo milione di euro sarà impiegato per la ristrutturazione e riqualificazione di residenze già impegnate a percorsi di emancipazione dalla povertà".

Questi progetti sono iniziati?

"Sì, ma solo da qualche giorno".

Quindi con ritardo?

"In teoria sì perché saremmo potuti partire sei mesi fa".

A cosa si deve il rallentamento?

"Abbiamo dovuto aspettare che da Roma arrivasse l’autorizzazione alla spesa. Infatti per attuare i progetti non basta aver vinto il bando – dice Pandolfi –: perché da qui a dicembre 2025 ad anticipare i soldi, per conto dell’Europa, sarà l’Italia".

Ad oggi abbiamo progetti fermi al palo?

"Sì. Da Roma non è arrivato lo sblocco dei fondi, 300mila euro, per il progetto che prevede il rafforzamento dei servizi domiciliari a favore degli anziani".

Di cosa si tratta?

"Prevederà tra le varie cose, un sistema di segnalazione tempestivo funzionale al pronto soccorso. Oppure è previsto un monitoraggio infermieristico o medico anche quotidiano e altre azioni visto che la domiciliazione dei servizi per chi è anziano autosufficiente è promossa a tutti i livelli, piuttosto che attivare percorsi in residenze sanitarie e ospedalizzazione. Ma non ne sappiamo ancora niente".

Quali sono i progetti già partiti?

"Sono due. E’ previsto che nella palazzina comunale di largo Ascoli Piceno faremo interventi di sistemazione e domotica per la realizzazione di appartamenti destinati a persone con disabilità, in un percorso di vita indipendente".

Cioè?

"Da anni elaboriamo percorsi di autonomia destinati a persone con disabilità nell’ottica di rendere progressivo il volo fuori dalla casa familiare. Oltre ai tirocini di inclusione sociale, c’è un progetto di residenzialità da 500mila euro: si realizzeranno degli alloggi con parti in comune e la presenza di un operatore sociale che agevoli la quotidianità di giovani che potrebbero voler trascorrere dei periodi fuori dalla casa dei genitori".

Azioni a tutela dei minori?

"E’ partito il progetto “Pippi“ da 211mila euro: è un sostegno alla capacità genitoriale. Agisce, con approcci multidisciplinari, in famiglie fragili, per prevenire l’intervento del Tribunale dei minori".

Solidea Vitali Rosati