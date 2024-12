Una Categoria Seconda a nessuno. A Sant’Angelo derby grandi numeri

Nel girone A al comando c’è sempre l’Olimpia Macerata Feltria che nelle undici gare fin qui disputate ha conseguito 10 vittorie e 1 pareggio collezionando 31 punti. Sulla sua scia con 2 punti in meno (anche lei imbattuta) l’Avis Sassocorvaro. Al terzo posto a meno 10 il Casinina. Non hanno mai vinto la penultima (Santangiolese) e l’ultima (Montelabbate). La stracittadina tra Vadese- Santangiolese ha visto primeggiare i primi (in gol Zaaraoui). Quanto era sentita la partita lo dimostra la presenza del pubblico: 450 tifosi.

I numeri del girone A. Più gol di tutti gli ha segnati l’Olimpia Macerata Feltria (25), invece la difesa più ermetica è quella dell’Avis Sassocorvaro (6). Prima vittoria casalinga della stagione per il Ca Gallo. La differenza tra la cima e la coda è ora di 29 punti. 21 le reti dell’ultimo turno, 8 le vittorie di cui ben 5 in trasferta.

I bomber del girone A. 9 reti: Mirco Politi (Olimpia Macerata Feltria), 7 reti: Nicolas Gabellini (Piandimeleto) e Matteo Raffaele Marini (Pole Calcio), 6 reti: Luca Gianotti (Avis Sassocorvaro), 5 reti: Nicola Bravi (Vadese), 4 reti: Alberto Saltarelli (Olimpia Macerata Feltria), Alhadji Niang (Tavoleto), Diego Del Gallo (Vigor San Sisto), Klaudio Likaxhiu (Montelabbate), Ismaele Gentili (Piandimeleto), Daniele Conti (Frontonese), Francesco Rossi (O.Macerata Feltria), Thomas Pennacchini (Avis Sassocorvaro) e Moustapha Ndiaye (Piandimeleto). Seguono con 3 reti a testa ben 15 calciatori.

Nel girone B a guidare la classifica c’è sempre il River Urbinelli, a meno 1 inseguo il Marotta Maroso Mondolfo e la Della Rovere. Al terzo posto (a meno 3) il Cuccurano.

I numeri del girone B. Il Marotta Maroso Mondolfo è l’unico club del girone a non aver subito l’onta della sconfitta, invece l’unico team a non aver ancora vinto una partita è quello della Marottese Arcobaleno che ha anche la difesa più perforata del girone (25 gol subiti).

I bomber del girone B. 7 reti: Eros Paniconi (Marotta Maroso Mondolfo), Omar Elkheir (Della Rovere) e Antonio Tedesco (Atletico Urbinelli). 6 reti: Luca Ambrogiani (Atletico Urbinelli).5 reti: Ardit Basha (Ies Santa Veneranda) e Matteo Barbaresi (Della Rovere). 4 reti: Nicolò Rossi (Real Mombaroccio), Michael Sabatinelli (Cuccurano), Andrea Manna (Isola di Fano), Federico Tombari (Pontesasso), Mattia Campanelli (Arzilla) e Jacopo Sensoli (Gradara Calcio).

La squadra della settimana: 1)Mattioli (Maroso Mondolfo), 2)Turchi (Pontesasso), 3)Gabellini (Piandimeleto), 4)Bertozzi (Arzilla), 5) Carciani (Villa Ceccolini), 6)Lazzarini L. (Carpegna), 7)Brundu (Cantiano), 8) Rocco (Vadese), 9) M.Marini (Pole),10) Barbaresi (Della Rovere), 11)Gianotti (Sassocorvaro). All. Meneghini (Vf Adriatico).

Amedeo Pisciolini