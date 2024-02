Una “chiacchierata“ sulla lingua italiana

Domani alle ore 18, nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste 20, a Pesaro, è in programma “Chiacchierata sulla lingua italiana“ di Vittorio Ciarrocchi. Il professore ha insegnato storia e filosofia nei licei e istituti magistrali di Pesaro, Fano, Senigallia. Con rammarico lasciò presto la scuola perché aveva preveduto in quali miserevoli condizioni essa sarebbe precipitata, come vicende recentissime confermano. Oltre alle materie sopra nominate, Ciarrocchi si interessa da semplice dilettante di lingua latina, al punto che, con altri 270 matti sparpagliati in tutto il mondo, cerca di coltivarla scrivendo lettere tramite Internet. "Matti", lui sottolinea forse con ironia, perché "noi 270 dovremmo essere messi tutti in manicomio". Da decenni, poi, Ciarrocchi segue taluni cambiamenti della lingua italiana. A tali cambiamenti, che lui spesso considera inquinamenti, si riferiscono alcuni articoli che egli pubblicò nel Carlino Pesaro.

l. d.