Una città a 30 all’ora. Pirozzi racconta

Oggi alle 17,30 nella sede della Soms (Società operaia di mutuo soccorso) in via Cairoli 53, si terrà una conferenza sul tema "Città30: una svolta nella mobilità urbana", relatore Andrea Pirozzi, portavoce del gruppo ‘Pesaro30’. Seguendo l’esempio di Bologna, che il 1° luglio 2023 ha cominciato un percorso che si concluderà il 1° gennaio 2024, quando i nuovi limiti di velocità entreranno in vigore, il gruppo vuole portare l’attenzione sulla città a 30kmh come sta accadendo anche in tante città europee. Basandosi su esperienze di altre città, Pirozzi illustrerà i benefici che questa scelta potrebbe portare ai cittadini e i vantaggi di questo modello urbanistico. In città sono state raccolte già un migliaio di firme. L’ingresso è libero.