Una città tutta da sposare Sara e Curtis: "Le nozze? Dove è nato Rossini"

Da Milano e dalla California ad Amsterdam, fino al matrimonio a Pesaro: è la storia di due ragazzi, Sara Hassan e Curtis Hanson, che per celebrare le loro nozze hanno scelto la cittadina di Rossini, di cui Curtis, californiano, si è innamorato: "Mia mamma è pesarese, siccome molte vacanze le abbiamo passate qui abbiamo optato Pesaro come meta per il matrimonio – spiega Sara –. Oltretutto, a Pesaro abbiamo anche passato il periodo del lockdown, lavorando con lo smart-working. Ci siamo conosciuti durante i nostri studi in Egitto e da lì ci siamo trasferiti ad Amsterdam per lavoro, convivendo da 5 anni circa. Pesaro, bisogna dirlo, è stata scelta da Curtis, che è rimasto affascinato dalla città sin dalla prima volta che ci è stato".

Ed infatti, Curtis, nella città, ci ha sicuramente lasciato il cuore: "Trovo Pesaro una città molto tranquilla, ma allo stesso tempo dinamica – spiega Curtis –. Mi ricorda molto Monterey, la mia città di origine. Non ho avuto dubbi su dove volessi celebrare la cerimonia delle nozze. Magari un giorno, chissà, potremmo anche prendere una casa per le vacanze". Saranno circa 80 gli ospiti che sabato, al ristorante "Lo Scudiero", si ritroveranno per festeggiare assieme ai novelli sposi: "Verrà la famiglia di Curtis – continua Sara –, direttamente dalla California. Poi ci saranno i nostri amici di Amsterdam, che provengono da più nazioni: Belgio, Francia, Australia. In più ci saranno alcuni miei parenti egiziani e tutti gli amici milanesi. Ciò che ci ha colpito di Pesaro, inoltre, è anche il grande utilizzo delle biciclette, che ci ricorda un po’ i Paesi Bassi. Sarà infatti il tema del nostro matrimonio, sugli inviti abbiamo messo un disegno di una bicicletta e pensavamo, inizialmente, di presentarci al ristorante a bordo di un risciò".

A colpire di Pesaro, però, non sono state solo la sua bellezza e la sua eco-sostenibilità, ma anche un piatto tipico nostrano, ossia la pizza Rossini: "Mi piace tantissimo – commenta scherzosamente Curtis –. Ho voluto inserire le pizzette nel menù del matrimonio, perché tutti possano mangiare, come snack, la cucina tipica di Pesaro". Insomma, una città che sovrasta le grandi metropoli come scelta per un matrimonio internazionale, una cartolina da visita sicuramente gradita per una Pesaro Capitale della Cultura che tanto offre e che, sicuramente, tanto ha da offrire.

Alessio Zaffini