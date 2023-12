Una colletta in memoria di Federica

Una raccolta fondi per la ricerca sui tumori giovanili, nel nome di Federica Polverari (foto). Hanno vinto la ritrosia e deciso di usare quei canali social dai quali, per la natura riservata che caratterizza la loro famiglia, si sono sempre tenuti lontani. Ma in vista del primo Natale senza Federica - la 26enne fanese morta il 15 novembre, il giorno prima di poter discutere la sua tesi di laurea -, hanno deciso di far sentire la loro voce in favore della ricerca scientifica, perché altri non debbano attraversare il dolore che stanno patendo loro. Un mese fa, infatti, la fanese Federica Polverari avrebbe dovuto discutere la sua tesi di laurea in Social Design, ma un melanoma l’ha uccisa il giorno prima negandole quell’ultimo sorriso. Era una giovane donna molto attiva nella comunità parrocchiale del Vallato, dove era stata catechista ma anche animatrice scout. "Prima ero inerme – ha scritto il fratello Nicola –, ma ora posso fare quello che mi viene meglio: lottare per altri in sua memoria". Un post diventato virale.

La famiglia ha infatti deciso di creare un fondo in memoria di Federica a favore dell’Università di Verona - Dipartimento di scienze chirurgiche. Progetto di studio dei meccanismi molecolari in pazienti affetti da neoplasia al pancreas ad esordio giovanile. "La prevenzione svolge un ruolo importante, anche se non è sempre sufficiente - prosegue il fratello -. Noi per Fede non possiamo fare più nulla, ma per altre persone sì. Abbiamo creato un conto e l’intera cifra versata saarà devoluta all’Università di Verona. Queste sono le coordinate bancarie: IT06X0306924301100000009189 intestato a Polverari Angelelli Elisabetta in memoria di Federica, con la causale ‘In Memoria di Federica’".

Tiziana Petrelli