Una coppia di centauri pesaresi si schianta lungo l’Apecchiese

Lo scorso fine settimana è stato caratterizzato dal ‘solito’ incidente tra moto lungo la strada 257 Apecchiese che da Acqualagna sale fino a Città di Castello attraversando i paesi di Piobbico e Apecchio.

Nello specifico si è verificato nel versante umbro un sinistro (frontale) da due motoveicoli, attorno alle 11,30 di domenica scorsa. A seguito dell’impatto, molto violento, sono rimaste ferite tre persone.

Una coppia di Pesaro, che era in sella a una delle due moto, è stata medicata all’Ospedale di Città di Castello mentre è parso più grave l’altro motociclista, che risulta residente a Rimini, ricoverato con l’eliambulanza in codice rosso all’ospedale di Perugia. Si sta cercando di ricostruire la dinamica per capire ed attribuire le responsabilità.

L’incidente ha creato comunque gravi disagi alla viabilità e la circolazione è stata interdetta per circa due ore al fine di consentire i rilievi.

L’Apecchiese, come noto ai più, è tradizionalmente molto transitata, soprattutto dai motociclisti, perché è caratterizzata da una gran quantità di curve, quasi da record in rapporto ai chilometri totali. Sono infatti 141 le curve rilevate e rese note dai tecnici della Provincia di Perugia, alle quali si aggiungono 12 rettifili, alcuni dei quali in semicurva. Purtroppo però capitano degli incidenti, spesso anche gravi. A chi nel fine settimana capita di percorrere questa strada potrà vedere 2 o 3 fotografi ben appostati intenti a fotografare i motociclisti.

am.pi.