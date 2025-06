Una croce nel campo, profumo di devozione. Il parroco: verificheremo

Una "crux commissa", meglio conosciuta come croce a T o tau, spicca nel mezzo di un campo coltivato a Vallefoglia. Un segno di grandi dimensioni: 28 metri per 4 per il lato più lungo e 18 per 7 per quello più corto, all’interno del quale le coltivazioni non crescono.

La croce in legno sulla quale ha attaccato un santino di San Terenzio

Il fotografo locale Bruno Olivi, quando l’ha vista nei giorni scorsi, ne è rimasto profondamento colpito. Appassionato di storia locale nel corso degli anni ha riscoperto molti luoghi, di cui narrano i racconti popolari, come la fonte di acqua salata e quella di acqua sulfurea a Montecchio, oltre ad altri manufatti risalenti a tempi più recenti come il bunker tedesco in via Belvedere lungo la linea gotica a Vallefoglia. Stavolta, però l’avvistamento della croce nel campo assume un significato di alto rilievo.

La tradizione popolare racconta che il patrono di Pesaro, San Terenzio sia stato martirizzato intorno alla metà del 200 d.C. proprio in questi luoghi. Una versione che non trova una conferma ufficiale nei documenti dell’Arcidiocesi pesarese, che è però stata tramandata per generazioni. Secondo la narrazione locale, nel luogo del martirio sgorgò una fonte, gli anziani del territorio ricordano che si diceva che in quel punto dalla terra usciva un’acqua di colore roseo. "Oggi l’acqua non c’è più – racconta Olivi – . Il terreno si presenta come argilloso, con una vegetazione molto bassa, rispetto alle coltivazioni che circondano questo segno sacro, molto grande". Sul posto nei giorni scorsi il fotografo dopo aver chiesto l’autorizzazione a passare al proprietario del terreno Augusto Bezziccheri, è tornato insieme al sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, al presidente della proloco di Montecchio Francesco Tonucci e al parroco di Montellabate e Apsella, don Luigi Fechet Alois.

Il campo dove non cresce il raccolto in una porzione a forma di croce

"Corre voce da tanto tempo che in questo luogo fosse presente un segno di croce a T – sostiene il parroco -. E’ un fatto che sicuramente merita di essere approfondito. Sarebbe importante affidare a esperti una ricerca che consenta innanzitutto di capire perché si origina questo fenomeno, proprio qui ad esempio e non nei campi a fianco". Qualora fosse confermata l’origine miracolosa dell’evento l’Arcidiocesi, secondo il parroco, non esiterebbe a valorizzare il segno come luogo di fede e di devozione. "E’ un percorso che ritengo che adesso vada intrapreso" - sostiene don Luigi - . Del resto, nella tradizione popolare questi luoghi hanno sempre avuto una grande fama, soprattutto per la qualità delle acque che qui sgorgavano.

Lo racconta il sindaco di Montellabate Roberto Rossi. "Tante persone giungevano qui da lontano – sostiene – soprattutto nei giorni di festa del Patrono per attingerla e usarla con fede per i mali del corpo e dello spirito. Questa tradizione fu segnalata anche dallo storico don Giovanni Gabucci, il quale osservava come la vena d’acqua fosse in grado di zampillare anche nelle più grandi siccità".

E adesso, la devozione continua. Qualche giorno fa Olivi è tornato nel campo coltivato e lì ha lasciato una piccola croce in legno che aveva nel suo orto, sulla quale ha attaccato un santino di San Terenzio. "Ho fatto come si usa da tradizione – dice - . L’ho messa nel campo per proteggere e benedire il raccolto dei campi".