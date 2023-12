Una domenica a Caccia di elfi

La Pro Loco Giovani di San Costanzo si conferma protagonista anche di questa domenica, proponendo per il pomeriggio la ‘Caccia agli Elfi’, una caccia al tesoro a tema natalizio alla cui organizzazione hanno collaborato il circolo dell’oratorio ‘San Giovanni Bosco’ e l’Acli. L’appuntamento è per le 15,30 in piazza San Pio. Costituita nell’aprile di quest’anno, la Pro Loco Giovani di San Costanzo è un vero fiore all’occhiello del territorio, con oltre 150 iscritti dai 12 ai 17 anni e un direttivo di 17 pari età che lavorano con entusiasmo. "L’altra sera - evidenzia Gabriella Uguccioni, segretaria Pro loco senior e prima artefice della nascita del gruppo under 18 -, il consiglio si è riunito per lo scambio di auguri ed è stato un momento meraviglioso. Grazie a tutti i giovani per il gran lavoro svolto". Oltre alla ‘Caccia agli Elfi’, domani alle 21 alla chiesa di Sant’Agostino concerto dell’orchestra degli alunni della Secondaria a indirizzo musicale e del coro delle quinte della Primaria.

s.fr.