Una domenica di divertimento Dal S. Bartolo a Gradara, tutti gli eventi

Il festival della natura "Wenature" continua oggi con una giornata ricca di eventi e con il clou alle ore 17 al Campanile S. Andrea, quando Fiorenzuola di Focara verrà insignita del premio "I Borghi Più Belli d’Italia".

Primo appuntamento la mattina con le escursioni nel verde della natura. Il punto di ritrovo è in piazza Dante Alighieri per partire con la passeggiata di terapia forestale alle 7. Alle ore 8.30 e alle 10.30 birdwatching (foto), e alle 9.30 appuntamento per una passeggiata di arbotrekking per riconoscere alberi e arbusti tipici del Parco. Inoltre non mancheranno i laboratori per bambini in piazza Alighier dalle 11 fino alle 17. Anche la sede del Parco è pronta: alle 15.30 e alle 17.30 previste visite guidate al Museo paleontologico "Sorbini"; visite alle 15.30 e 18.30 all’Area archeologica e Antiquarium di Colombarone - Strada San Cristoforo, 136. Info: we-nature.it

Alle ore 9.00, alla Baia Vallugola, un’escursione inclusiva dedicata anche a persone disabili, con l’utilizzo della joëlette, una carrozzella da fuori strada a ruota unica che permette la pratica

dell’escursionismo anche a persone dalla mobilità ridotta. Il percorso partirà da Vallugola per arrivare a La Montagnola, e ritorno (La prenotazione è riservata ai soli soci CAI al nr. 320 4162262 - con pranzo

al sacco).

In Baia Flaminia, si terrà, sempre oggi, "Kids Party", appuntamento con giochi, laboratori e colori, la mattina dalle 10 alle 12, Campo di Marte, il pomeriggio, dalle 17 alle 19, piazza Europa. A organizzare l’appuntamento è Emmesse Eventi. Previsti giochi di movimento aree truccabimbi, spettacoli di bolli giganti sapone, baby dance, spettacoli e la simpatia delle mascotte dalle sembianze dei topolini più amati dai piccoli.

Famiglie e bambini saranno i protagonisti assoluti a Gradara, oggi con "Ecco la primavera": una passeggiata dedicata ai più piccoli, alla ricerca di piante antiche e misteriose, di fiori rari e maliziosi, nascosti nelle decorazioni e nelle opere della Rocca di Gradara; la visita si conclude con la creazione di una girandola floreale. Per questa domenica l’ingresso alla Rocca demaniale, così come "Ecco la primavera", sono gratuiti. Info: 0541 964673 o 338 2152798.

Torna uno dei più suggestivi appuntamenti musicali del cartellone primaverile di Gabicce Mare con la magia di musica d’atmosfera che fa da sottofondo agli spettacolari tramonti di Gabicce Monte. È questo il connubio speciale ed esclusivo della rassegna di concerti al tramonto che si svolgerà sulla terrazza panoramica in piazza Valbruna domenica 7 maggio alle 18.30 con Inside – Acustic Duet.

l. d.