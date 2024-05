Una donna attenta agli ultimi

Maria Panichi, donna estremamente umile,ha speso tutta la sua vita a servizio dell’ ex ospedale San Paolo di Sant’Angelo in Vado. Era gentile con tutti, in modo particolare verso chi si trovava in difficoltà. Era vissuta durante la seconda guerra e nel dopoguerra: anni tremendi quelli, di fame, di freddo, di malattie, di dolore e di povertà. Maria, essendo una donna povera, era stata accolta nella struttura ospedaliera, senza retribuzioni, senza tutele e senza orario di lavoro, per un tozzo di pane, un letto quando c’era libero, nel dormitorio o su una sedia, spesso accostata al letto di un malato, al quale prestava assistenza. Quella di Maria era la condizione miserissima di una senza famiglia. Maria era la donna di fatiche, ma principalmente era la lavandaia dell’ospedale; i posti letto erano circa una trentina, nel bisogno qualcuno in più. Ciò significava una montagna di lenzuola da lavare alle rive del fiume Metauro, in ginocchio, ore e ore. Molto spesso d’inverno doveva rompere il ghiaccio per far scorrere l’acqua imprigionata. Per lei solo doveri, neanche l’ombra di diritti, ma, nonostante questo, povera tra i poveri, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno ad alcuno. Conoscere la storia di Maria ci ha permesso di riflettere sulla povertà di quel tempo, dove l’attenzione principale si dava, nonostante tutto, agli altri. La sua storia è un insegnamento per il nostro futuro.