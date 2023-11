Una elegante “Tosca“ omaggio a Renata Scotto

Un allestimento agile che evoca in modo simbolico i quattro luoghi dell’azione del melodramma e un cast giovane ma di grande talento: il soprano Monica Zanettin nel ruolo del titolo, Vincenzo Costanzo in quello di Mario Cavaradossi e Federico Longhi come barone Scarpia.

Dopo le prime due tappe nei teatri della Fondazione Rete Lirica delle Marche “Tosca“ di Puccini approda a Fano, al Teatro della Fortuna, sabato 2 dicembre alle 20,30 (in anteprima per i giovani il 30 novembre alle 17) per la terza e ultima tappa della prima Opera della stagione Lirica 202324 che come secondo e ultimo titolo vedrà in scena la Cenerentola di Rossini.

Forte del successo riscosso fino ad ora sui palcoscenici del Teatro Ventidio Basso di Ascoli e del Teatro dell’Aquila di Fermo, il capolavoro del 1900 scritto da Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica (dal dramma omonimo di Victorien Sardou) porta con sé anche un omaggio a Renata Scotto che firma postuma la regìa di questa edizione di Tosca – coprodotta dalla Rete Lirica delle Marche con Teatro dell’Opera Giocosa di Savona e del Teatro Politeama Greco di Lecce – essendo morta poco prima del suo debutto nelle Marche (lo scorso mese di agosto). Per questo qui il suo lavoro è stato ripreso da Renato Bonajuto. "La mia Tosca è quella di Puccini che era meticoloso nel descrivere ogni dettaglio, nelle sue note di regia" dice invece il maestro Giovanni Di Stefano, sul podio alla guida della Form Orchestra Filarmonica Marchigiana che con un gioco di parole definisce "splendidamente in Forma", del Coro del Teatro Ventidio Basso preparato da Giovanni Farina e del Coro Voci Bianche La Corolla Spontini, istruito da Mario Giorgi. "Tosca – racconta Renato Bonajuto – è opera fortemente connotata dal periodo storico in cui si svolge, il giugno 1800, con la battaglia di Marengo vinta da Napoleone, che minaccia i precari ordini politici ricostituiti in centro Italia. Di questa vicenda, non solo ci è interessato restituire la giusta atmosfera storica, ma il clima misto tra sensualità e afflato religioso di cui la trama è intrisa. Il Barone Scarpia (“bigotto, satiro, che affina con le devote pratiche la foia libertina“ come lo descrive Cavaradossi) è schiavo della bramosia fisica che nutre nei confronti di Tosca, condita da un esercizio “pio“ che è in gran parte schermato di ipocrisia. Ben diversa le fede di Tosca, radicata su tradizioni popolari, anche esteriori se si vuole, e attraverso cui la donna si mette in un certo senso sullo stesso piano dell’Onnipotente. L’unico davvero “laico“ è Mario Cavaradossi, che in certo modo è il personaggio che ha la visione più lucida delle cose e, probabilmente, nell’ultimo atto, non crede alla grazia di Scarpia fino in fondo, ma comunque asseconda Tosca in un sogno di felicità e libertà prossimo ad infrangersi da lì a poco".

Tiziana Petrelli