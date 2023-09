Una fermata del bus più sicura. Lavori in via Giro dei debitori

Sono partiti i lavori per dotare via Giro dei debitori di una fermata dell’autobus più sicura, per la salita e discesa dai mezzi pubblici degli studenti scolastici. La nuova isola si troverà a circa metà del rettilineo che corre sopra all’Istituto Volponi e al Liceo Raffaello e consentirà anche di alleggerire il traffico, che si congestiona in corrispondenza dell’inizio e della fine delle lezioni. "Potrà accogliere tre bus, in sicurezza, e da lì i ragazzi scenderanno a scuola tramite una scalinata – spiega il sindaco, Maurizio Gambini –. Per crearla, realizzeremo una piattaforma a monte, al di fuori della strada, sorretta da una palizzata che servirà pure a consolidare la scarpata, le cui piante appaiono ribaltate proprio perché c’è un cedimento. In questa fermata si concentrerà la salitadiscesa degli studenti, sostituendo sia quella posta nell’incrocio a monte, in cui si crea un traffico disastroso di mattina, sia quella sottostante. Tali fermate rimarranno però valide per i bus al servizio dei cittadini: questa sarà usata solo dal trasporto scolastico, anche se, in futuro, vi si potrà prevedere una discesa aggiuntiva per una navetta o un pullman specifico".

