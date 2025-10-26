Una festa per ricordare Roberto . Musica, abbracci e lacrime insieme . La mamma: "Non vi dimenticherò"

Musica, abbracci, lacrime ma anche sorrisi nel circolo di via Santa Maria delle Fabbrecce: la comunità peruviana ha raccolto fondi per riportare a casa la salma del giovane morto alle Siligate. "Grazie, vi porterò nel cuore", dice la madre Susana.

E’ così che la comunità peruviana e ispanoamericana di Pesaro si è stretta attorno alla madre di Roberto Enrique Villanueva Torres, giovane 25enne travolto e ucciso sette giorni prima lungo la strada Romagna, nel tratto delle Siligate. Un dolore grande, trasformato in una festa di solidarietà: musica, danze, piatti tipici e un’energia collettiva che aveva il sapore dell’amore e del lutto condiviso. Nel piccolo circolo di via Santa Maria delle Fabbrecce 17, che affaccia sui giardini di Santa Maria, la musica e le risate si sono mescolati ai ricordi. La "pollada" è una tradizione peruviana, un modo per raccogliere fondi cucinando insieme. Ma oggi è molto di più: è il modo per dire addio a un figlio, un amico, un ragazzo che in Italia aveva cercato futuro. Roberto Enrique Villanueva Torres aveva 25 anni. Lavorava come aiuto cuoco tra Riccione, Rimini, Fano e Mombaroccio, e si spostava spesso per piccoli impieghi stagionali. La sera dell’incidente stava attraversando la carreggiata all’altezza del civico 66, quando un’auto diretta verso Cattolica l’ha travolto. L’impatto è stato violento. È morto sul colpo.

Per ore, nessuno ha saputo chi fosse: non aveva documenti addosso. Solo più tardi, grazie al passaparola tra connazionali e agli accertamenti, la sua identità è emersa. Da quel momento la comunità peruviana di Pesaro si è mobilitata come una sola famiglia. Tra i presenti anche il sindaco Andrea Biancani, che ha voluto partecipare di persona: "Un momento di grande solidarietà e partecipazione - ha scritto Biancani in un post social - in cui tanti cittadini si sono uniti per aiutare la famiglia di Roberto Enrique a riportarlo nella sua terra. Un grazie di cuore alla comunità peruviana per l’accoglienza e per il forte esempio di unità e generosità che ha saputo dare a tutta la città". Un’offerta anche dal sindaco Biancani, che ha fatto visita alla madre.

La donna, Susana Torres Luna, è arrivata dal Perù pochi giorni fa. Gli occhi segnati dal viaggio e dal dolore, ma colmi di gratitudine. "Ringrazio infinitamente tutti — dice con voce commossa — per la considerazione che avete avuto per mio figlio. Lo porterò a Tarma, la nostra città. Non dimenticherò mai l’affetto che ho trovato qui, così lontano da casa". Con lei abitano due figli più piccoli e il marito, sostenuti dal ministero peruviano come famiglia in difficoltà economica.

La partenza è prevista per i prossimi giorni: la salma volerà a Lima, poi raggiungerà Tarma, tra le montagne dell’altopiano. Pesaro, per un giorno, è diventata Tarma. E il dolore, cucinato insieme, si è fatto calore.