26 ott 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
Una festa per ricordare Roberto . Musica, abbracci e lacrime insieme . La mamma: "Non vi dimenticherò"

Al circolo di S.Maria delle Fabbrecce la ’pollada’ peruviana per condividere, oltre al cibo, il terribile lutto. Raccolta di fondi per il viaggio della salma. La madre del 25enne: "Lo porterò a Tarma, la nostra città".

La mamma di Roberto, davanti alla foto del figlio e alla cassetta delle donazioni raccolte a favore della famiglia (foto Luca Toni)

Per approfondire:

Musica, abbracci, lacrime ma anche sorrisi nel circolo di via Santa Maria delle Fabbrecce: la comunità peruviana ha raccolto fondi per riportare a casa la salma del giovane morto alle Siligate. "Grazie, vi porterò nel cuore", dice la madre Susana.

E’ così che la comunità peruviana e ispanoamericana di Pesaro si è stretta attorno alla madre di Roberto Enrique Villanueva Torres, giovane 25enne travolto e ucciso sette giorni prima lungo la strada Romagna, nel tratto delle Siligate. Un dolore grande, trasformato in una festa di solidarietà: musica, danze, piatti tipici e un’energia collettiva che aveva il sapore dell’amore e del lutto condiviso. Nel piccolo circolo di via Santa Maria delle Fabbrecce 17, che affaccia sui giardini di Santa Maria, la musica e le risate si sono mescolati ai ricordi. La "pollada" è una tradizione peruviana, un modo per raccogliere fondi cucinando insieme. Ma oggi è molto di più: è il modo per dire addio a un figlio, un amico, un ragazzo che in Italia aveva cercato futuro. Roberto Enrique Villanueva Torres aveva 25 anni. Lavorava come aiuto cuoco tra Riccione, Rimini, Fano e Mombaroccio, e si spostava spesso per piccoli impieghi stagionali. La sera dell’incidente stava attraversando la carreggiata all’altezza del civico 66, quando un’auto diretta verso Cattolica l’ha travolto. L’impatto è stato violento. È morto sul colpo.

Per ore, nessuno ha saputo chi fosse: non aveva documenti addosso. Solo più tardi, grazie al passaparola tra connazionali e agli accertamenti, la sua identità è emersa. Da quel momento la comunità peruviana di Pesaro si è mobilitata come una sola famiglia. Tra i presenti anche il sindaco Andrea Biancani, che ha voluto partecipare di persona: "Un momento di grande solidarietà e partecipazione - ha scritto Biancani in un post social - in cui tanti cittadini si sono uniti per aiutare la famiglia di Roberto Enrique a riportarlo nella sua terra. Un grazie di cuore alla comunità peruviana per l’accoglienza e per il forte esempio di unità e generosità che ha saputo dare a tutta la città". Un’offerta anche dal sindaco Biancani, che ha fatto visita alla madre.

La donna, Susana Torres Luna, è arrivata dal Perù pochi giorni fa. Gli occhi segnati dal viaggio e dal dolore, ma colmi di gratitudine. "Ringrazio infinitamente tutti — dice con voce commossa — per la considerazione che avete avuto per mio figlio. Lo porterò a Tarma, la nostra città. Non dimenticherò mai l’affetto che ho trovato qui, così lontano da casa". Con lei abitano due figli più piccoli e il marito, sostenuti dal ministero peruviano come famiglia in difficoltà economica.

La partenza è prevista per i prossimi giorni: la salma volerà a Lima, poi raggiungerà Tarma, tra le montagne dell’altopiano. Pesaro, per un giorno, è diventata Tarma. E il dolore, cucinato insieme, si è fatto calore.

