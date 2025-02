Una fiera del tartufo più internazionale

Acqualagna ha ottenuto recentemente il riconoscimento e con esso la qualifica internazionale della manifestazione fieristica denominata Fiera del Tartufo Bianco. "Il riconoscimento da parte della Regione Marche di qualifica internazionale- commenta soddisfatto il sindaco Pier Luigi Grassi - è la testimonianza di un lavoro importante portato avanti dal Comune e dai nostri tartufai fin dal 1964. Un premio atteso da tempo, che arriva proprio nell’anno delle celebrazioni del 60esimo anniversario della Fiera del Tartufo Bianco di Acqualagna (in programma il prossimo novembre) e ottenuto grazie alla presenza negli anni di turisti stranieri che ad Acqualagna trovano un modello di accoglienza che funziona, basato sull’esperienzialità, sul benessere e sull’iper-personalizzazione".

La Fiera del Tartufo Bianco è stata presentata dal primo cittadino a Milano nel contesto dei grandi eventi proposti dalla Regione Marche alla Borsa Internazionale del Turismo. "L’eccellenza che esprime il tartufo di Acqualagna - ha sottolineato per l’occasione il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli - che con la sua sessantesima edizione è un biglietto da visita incredibile può trainare il tartufo marchigiano che a sua volta può qualificare sempre di più la nostra regione nel settore dell’enogastronomia, patrimonio di biodiversità, e proiettarlo in una dimensione oltre confine. Riuscire a fare squadra è la prima azione da mettere in campo per fare emergere le nostre eccellenze e ambire a circuiti più importanti. Acqualagna è, inoltre, il luogo natio di Enrico Mattei, che con il suo grande esempio, oggi, non solo viene riscoperto, ma è l’espressione, con il Piano Mattei, di come l’Italia si presenta al mondo. Dobbiamo essere ancora più orgogliosi di rappresentare queste nostre eccellenze che sono sinonimo di storia, cultura e identità profonda". Acqualagna come è noto vanta un territorio unico, patrimonio di ricchezza naturale e culturale italiano, dalla biodiversità unica come la nuova immagine che va a rappresentare il sessantesimo anno: l’aquila reale che vive e nidifica nella Riserva Naturale. L’immagine (curata dall’agenzia Omnia Comunicazione) è stata presentata nello stand della Regione Marche alla Bit di fronte a una platea di addetti ai lavori. "L’aquila è la regina del cielo, rappresenta il dominio regale della sua specie mentre il Tartufo Bianco è il Re della terra – ha spiegato Elisabetta Duchi, creative director di Omnia Comunicazione - L’immagine celebrativa è minimale, il messaggio è immediato e decodifica l’appartenenza ad un territorio".

Amedeo Pisciolini